Fonte: Ansa Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni di domenica 25 febbraio

Arriva una nuova puntata di Verissimo, tra le trasmissioni più seguite di Mediaset, secondo come gradimento soltanto allo storico C’è posta per te. E se Maria De Filippi porta le sue storie strappalacrime in prima serata, Silvia Toffanin regala emozioni nel pomeriggio del weekend, in onda puntualmente ogni sabato e domenica a partire dalle ore 16:30. Scopriamo gli ospiti d’eccezione che, nell’appuntamento di domenica 25 febbraio, riveleranno al pubblico il loro lato più nascosto e umano, confidandosi e raccontandosi alla padrona di casa Silvia Toffanin.

Verissimo, gli ospiti di domenica 25 febbraio: la rinascita di Lorella Cuccarini

Mentre, qualche ora dopo, a Che tempo che fa andrà in onda l’attesissima intervista di Fabio Fazio a Chiara Ferragni (dove, forse, si saprà la verità sulla separazione da Fedez), la pacata e sempre gentile Silvia Toffanin ospiterà un’altra bionda dello spettacolo che, al contrario dell’influencer, sta passando un periodo decisamente più sereno e ricco di successi.

Fresca dell’esperienza come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2024, arriva in studio Lorella Cuccarini. Per la showgirl è un periodo d’oro, amatissima (ma non senza qualche battibecco) insegnante nella scuola di Amici, continua a girare i teatri di tutta Italia, protagonista di musical molto seguiti come il favolesco Rapunzel. Cuccarini vive un momento magico, sia professionalmente che personalmente, con il grande affetto che la lega alla figlia Chiara Capitta.

Domenica 25 febbraio, le anticipazioni di Verissimo: il dolore di Ilona Staller

Grandi dolori e preoccupazioni, invece, per Ilona Staller, la pornostar nota con lo pseudonimo di Cicciolina, alle prese con una battaglia legale contro il suo unico figlio Ludwig Maximillian Koons. Staller ha accusato il giovane di averle puntato un teaser (una pistola elettrica) contro, minacciandola nel tentativo di estorcerle del denaro, e adesso i due si rincontreranno in tribunale. L’ennesimo dolore in un periodo molto complesso per l’attrice hard che, impossibilitata a lavorare durante gli anni del Covid, è stata costretta a vendere il proprio appartamento di Roma a causa dei debiti, impossibilitata a pagare le tasse.

Verissimo, tutti gli ospiti

E le storie non finiscono di certo qui. La puntata di domenica 25 febbraio di Verissimo si apre in compagnia di Enzo Iacchetti che, assieme a Silvia Toffanin, ricorda, a un anno dalla scomparsa, Maurizio Costanzo. Fu proprio grazie al grande giornalista che Iacchetti inizio la propria carriera televisiva.

È poi il turno di Gianni Sperti, storico volto di Uomini e Donne, che arriva in studio accompagnato dalla bellissima sorella Cinzia. Infine, spazio a Azzurra De Lollis, felice e commossa di aver l’occasione di raccontare ancora una volta l’amata mamma Sandra Milo, venuta a mancare a fine gennaio.

Dove vedere Verissimo

Verissimo è in onda il sabato e la domenica, a partire dalle 16.30, su Canale 5. Ma può essere guardato anche in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma Mediaset Play.