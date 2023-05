Lorella Cuccarini rompe il silenzio sul coming out della figlia Chiara Capitta

Fonte: IPA-ANSA Luisa, Lorella, Carla: il fascino della “anta” che ha stregato Sanremo

Si è creato – forse troppo – clamore intorno al coming out di Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini. Tanto che la prof di Amici ha scelto di commentare quanto detto dalla figlia. Lo ha fatto con la sua solita sincerità, con quella trasparenza che l’ha sempre accompagnata. “Se mia figlia amasse una donna? Non ci sarebbe nessun problema”.

Lorella Cuccarini commenta il coming out della figlia Chiara Capitta

Un fiume in piena, di stupore, ma anche di estrema sincerità. “Sono stupita che si sia creato clamore per una semplice affermazione”, ha commentato Lorella Cuccarini, durante un’intervista concessa a Gente. Fare coming out non è dovuto, lo sappiamo, soprattutto quando si è figli di genitori famosi. Eppure, Chiara Capitta, per la sua affermazione, è stata subito ripresa dalle principali testate.

Lei stessa ha affermato di non amare i riflettori. Capitano della squadra femminile della Roma Calcio, la Capitta ha messo proprio in chiaro di non essere una fan del gossip, del chiacchiericcio. Ma il clamore mediatico non sempre si può controllare: anzi, quasi mai nella maggior parte dei casi.

“Non ho trovato nulla di azzardato nelle sue parole“, ha rivelato Lorella Cuccarini. “È grande, è libera di esprimere ciò che sente. Rispetto le idee e la vita dei miei figli. Se si fidanzasse con una donna? Non avrei problemi, non ne avremmo, non ci sono barriere nella nostra famiglia. Se c’è una cosa che io e mio marito abbiamo sempre pensato è: l’importante è che i nostri figli compiano scelte che li portino ad essere felici”.

Chiara Capitta, il coming out su Instagram

Tutto è iniziato con un Q&A su Instagram, una sessione di domanda e risposta sul profilo di Chiara Capitta. Ed è stata proprio lei ad affermare di non essere una grande fan delle etichette. Perché – ed è vero – quando ti cuci addosso un’etichetta, poi è difficile da togliere via.

“Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale, potrei innamorarmi di un ragazzo, così come di una ragazza“. Da qui si è scatenato un clamore mediatico che non ha toccato solo la giovane – classe 2000 – ma anche e soprattutto la madre, Lorella Cuccarini.

A differenza della mamma, che è abituata a stare sotto le luci dei riflettori, Chiara non è mai stata molto amante dei flash dei fotografi o dei gossip sui giornali. Al mondo dello spettacolo, ha preferito lo sport: la sua carriera calcistica, del resto, è iniziata in giovane età, a 12 anni, nella Roma Femminile.

Il legame tra Lorella Cuccarini e Chiara Capitta

Mamma Lorella non avrebbe potuto commentare in altro modo. Alla fine, chi ama chi non è importante, e il compito di un genitore dovrebbe sempre essere quello di sostenere i propri figli. Prova ne è anche lo splendido rapporto tra Lorella Cuccarini e Chiara Capitta, che è fatto anche di “lavoro”.

“Aiuto mamma con la gestione dei social e devo dire che mi diverto tantissimo perché fino all’anno scorso era un po’ titubante quando le proponevo delle cose da fare. Adesso è lei che viene da me a proporre delle idee e questo mi piace tantissimo”, aveva rivelato la stessa Chiara a Verissimo nel 2021.