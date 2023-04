Chiara Capitta, la figlia di Lorella Cuccarini fa coming out su Instagram: “Non amo le etichette”

Fonte: IPA Chiara Capitta e Lorella Cuccarini

Chiara Capitta, la figlia più piccola di Lorella Cuccarini e Silvio Testi (nome d’arte di Silvio Capitta), ha fatto coming out su Instagram. Lo ha fatto tramite le storie, rispondendo ad alcune domande dei follower parecchio insistenti sulla sua vita sentimentale. Così la giovane si è esposta sul suo orientamento sessuale, spiegando di non amare le etichette.

Ha deciso di rispondere alle domande dei suoi follower con grande sincerità: Chiara Capitta, la figlia più piccola di Lorella Cuccarini e Silvio Testi, ha deciso di esporsi sulla sua vita sentimentale e sul suo orientamento sessuale. Lo ha fatto su Instagram, rispondendo ad alcune domande degli utenti: i più curiosi – e sono stati in tanti – si sono chiesti quali fossero le sue preferenze.

Così tramite le storie, la giovane ha avuto modo di parlare di sé, rivelando un tassello importante della propria vita, raccontandosi con grande onestà, spiegando di non gradire particolarmente le rigide classificazioni. Alle domande dei fan la figlia di Lorella Cuccarini ha risposto: “Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza”.

Chi è Chiara Capitta

Nata il 2 maggio del 2000, Chiara ha un fratello gemello di nome Giorgio: i due sono venuti alla luce quando Lorella era già mamma di Sara, nata nel 1994, e di Giovanni, classe 1996. Studentessa dell’European School of Economics di Roma, la giovane ha una grande passione, quella per il calcio, che la accompagna fin da piccola.

La figlia di Lorella Cuccarini indossa la maglia della Roma Femminile ormai da molti anni, per la precisione da quando aveva 12 anni. Difensore centrale – in passato mezzapunta e centrocampista centrale – è stata promossa in prima squadra nel settembre 2019, diventando anche Capitano. Oggi però all’amore per il calcio ha affiancato un’altra grande passione, quella per i social media.

Chiara infatti è una social media manager e content creator: ha fondato l’agenzia di marketing Meros Agency e c’è proprio lei dietro gli account social di Lorella Cuccarini. A rivelarlo è stata la stessa Capitti durante un’intervista a Silvia Toffanin a Verissimo, risalente al 2021, nella quale spiegava che tutti i contenuti social della mamma sono creati da lei.

“Da un anno aiuto mamma con la gestione dei social – aveva raccontato la ragazza nel videomessaggio realizzato per lo show di Canale 5 – e devo dire che mi diverto tantissimo perché fino all’anno scorso era un po’ titubante quando le proponevo delle cose da fare. Adesso è lei che viene da me a proporre delle idee e questo mi piace tantissimo”.

Il legame tra madre e figlia, già splendido, è diventato ancora più forte anche grazie al loro sodalizio lavorativo. “Devo ringraziarla perché finalmente ho capito cosa mi piacerebbe fare come lavoro – aveva aggiunto -. Le prime esperienze le ho fatte con lei e questo glielo devo sicuramente. Voi vedete un lato della mamma che a volte è un po’ più serio, ma noi possiamo assicurarvi che è una pazza scatenata”.