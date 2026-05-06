Lorella Cuccarini alle nozze del figlio Giorgio: il look bianco degli invitati e la cerimonia romantica

Giorgio Capitta, figlio di Lorella Cuccarini, si è sposato: le nozze da favola a Sabaudia e il look total white degli invitati.

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IPA Lorella Cuccarini e il figlio Giorgio Capitta

Giorgio Capitta si è sposato. Il figlio di Lorella Cuccarini è convolato a nozze con Sole Galanti, sua fidanzata storica. Un matrimonio romantico, celebrato alla presenza di amici e parenti, e un giorno speciale che ha visto la conduttrice commuoversi per la felicità.

Le nozze da favola di Giorgio Capitta, figlio di Lorella Cuccarini

Secondo quanto svelato dal settimanale Chi, il matrimonio di Giorgio Capitta e Sole Galanti è stato celebrato a Sabaudia, presso il Santuario della Madonna della Sorresca. Le prime foto sono state diffuse dal magazine, mentre gli sposi hanno scelto il silenzio sui social, preferendo vivere in modo privato un momento così magico della loro vita.

La giornata è stata particolarmente emozionante per tutta la famiglia di Lorella Cuccarini che ha preso parte a quelle che sono state definite come “nozze da fiaba”. Per la cerimonia gli sposi hanno chiesto ai loro invitati un look total white, mentre la sposa, che di professione fa la stylist, è arrivata presso la location delle nozze su una barca.

Lo sposo è stato accompagnato all’altare da Lorella Cuccarini che è apparsa commossa e molto felice. Dopo gli abbracci e gli applausi in seguito al “sì”, gli invitati e gli sposi hanno continuato a festeggiare in un hotel situato sul lungomare di Sabaudia. Tutto si è svolto nel massimo riserbo, seguendo lo stile che ha sempre caratterizzato la famiglia di Lorella Cuccarini.

Chi sono gli sposi Giorgio Capitta e Sole Galanti

Al matrimonio, ovviamente, erano presenti anche gli altri figli della conduttrice, nati dal legame con Silvio Capitta. Giorgio è il più piccolo di casa, di professione fa il dj e ha una sorella gemella, Chiara. La showgirl ha avuto anche altri due figli, Sara e Giovanni. La prima nata nel 1994 e il secondo nel 1996.

Sole Galanti e Giorgio Capitta sono legati da diverso tempo. Sole è una famosa stylist ed è lei a curare i look di Lorella Cuccarini durante le sue apparizioni televisive, ad Amici di Maria De Filippi e in altri show, ma anche nelle foto pubblicate sui social e che la ritraggono in momenti di vita quotidiana.

A confermare le nozze fra i due, dopo settimane di indiscrezioni, era stata proprio la showgirl che aveva svelato anche il sogno di diventare presto nonna.

“Sono felice – aveva rivelato proprio al settimanale Chi -. E poi vorrei diventare nonna neanche troppo tardi. E quando lo dico, i miei quattro ragazzi – i piccoli hanno 26 anni – vanno tutti scappando (non è proprio così, gli piace starci intorno)”.

Oltre al successo televisivo, Lorella Cuccarini è riuscita a costruire una famiglia bellissima. Il 1991 ha sposato Silvio Capitta e da allora i due non si sono più lasciati.

Qualche tempo fa, ospite di Silvia Toffanin, Lorella aveva parlato del legame speciale con il produttore, conosciuto ai tempi di Fantastico. “Ancora oggi diciamo che fra tutti i lavori fatti insieme, le nostre produzioni più belle sono i nostri figli – aveva rivelato -. Siamo sempre tanto legati, c’è un rapporto di grande complicità e parliamo molto. Non voglio dirti che sia una coppia dove tutto è perfetto, perché nessuna famiglia lo è. Si discute, però la cosa bella è che noi abbiamo un dialogo e anche quando ci sono dei nodi da sciogliere ci diciamo sempre di scioglierli, andare avanti e guardare al futuro”.