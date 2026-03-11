Dei quattro figli della conduttrice, Giorgio è il primo a sposarsi. Il più piccolo ha battuto tutti sul tempo e la sua futura moglie ha un vantaggio che ogni nuora vorrebbe

Chi è Sole Galanti, futura moglie di Giorgio Capitta

Giorgio Capitta si sposa. La notizia, lanciata così, potrebbe non dire molto ad alcuni. Proviamo quindi a riformulare: il figlio di Lorella Cuccarini è a un passo dal matrimonio.

La sua compagna e futura moglie si chiama Sole Galanti. Ha un legame speciale con sua suocera e di seguito forniamo un po’ di dettagli sul suo conto.

Il figlio di Lorella Cuccarini si sposa

Giorgio Capitta, uno dei quattro figli di Lorella Cuccarini, è pronto alle nozze. Ben presto la conduttrice diventerà suocera di Sole Galanti, che conosce da tempo e con la quale c’è un legame saldo.

È il primo matrimonio nella numerosa famiglia e sembra che il tutto possa celebrarsi nel corso dei prossimi mesi. Il più piccolo è il primo a fare il grande passo, anticipando dunque Sara e Giovanni, i maggiori, e la gemella Chiara.

Lui non è un personaggio pubblico e si è tenuto a distanza dalle carriere dei genitori. È infatti impegnato come dj. Della futura sposa invece il pubblico sa ancora meno. Ecco le informazioni che abbiamo raccolto.

Chi è Sole Galanti

Sole Galanti è decisamente più impegnata nel mondo dello spettacolo del suo futuro marito. Lavora infatti come stylist e brand consultant. Ha avuto modo di rinsaldare il proprio rapporto con Lorella Cuccarini nel tempo, occupandosi spesso proprio del suo look.

Sui social è infatti possibile individuare foto di loro sorridenti tra camerino e dietro le quinte. Il mondo del lavoro è quello che ha deciso di condividere con il pubblico, tenendo decisamente private le altre sfere della sua vita. Non conosciamo infatti neanche la sua data di nascita, per quanto è facile supporre dalle foto che sia coetanea del suo compagno.

Ecco spiegato, dunque, il motivo del legame ben saldo tra suocera e nuora. Hanno infatti modo di viversi non soltanto a casa. Di certo la conduttrice apprezzerà inoltre il suo non condividere ogni dettaglio online. Sotto questo aspetto, infatti, hanno la stessa visione del mondo. La Cuccarini ha infatti sempre tutelato la famiglia creata con il produttore Silvio Capitta, tenendo i propri figli ben distanti da ogni sorta di gossip.

In questa generale segretezza, manca ancora l’annuncio ufficiale, e chi sa se ci sarà mai. Gli esperti del gossip sono al lavoro, nella speranza di scovare per ora qualche informazione sull’organizzazione delle nozze, che restano top secret ad oggi.