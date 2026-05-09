Lorella Cuccarini, parla la nuora Sole Galanti: il racconto privato sul matrimonio e il loro rapporto

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Lorella Cuccarini

Cosa significa essere la nuora di un’icona televisiva e di un personaggio famoso che ha fatto la storia della tv? Lo racconta Sole Galanti, stylist di successo che ha sposato Giorgio Capitta, figlio di Lorella Cuccarini. Da sempre riservatissima (proprio come il suo neo marito), Sole ha parlato per la prima volta del suo legame con la conduttrice e showgirl.

Il racconto privato sul matrimonio di Sole Galanti e Giorgio Capitta

Sole Galanti ha sposato Giorgio Capitta qualche giorno fa. La coppia si è giurata amore eterno durante una romantica cerimonia a Sabaudia. Una festa privata in cui erano presenti gli affetti più cari, celebrata nel giorno del compleanno di Giorgio e della sua gemella Chiara.

Lorella Cuccarini infatti ha avuto quattro figli dal marito Silvio Testi, produttore tv e suo grande amore, conosciuto ai tempi di Fantastico con Pippo Baudo. Oltre ai gemelli Giorgio e Chiara, che sono i più piccoli della famiglia, ha avuto anche Sara, nata nel 1994, e Giovanni nel 1996.

La famiglia al completo era presente alle nozze di Giorgio, fra brindisi, abbracci e tanta emozione. “Ci siamo sposati il giorno del compleanno di Giorgio e della sua gemella Chiara – ha svelato Sole Galanti a Vanity Fair -. Abbiamo chiesto a tutti gli invitati di vestirsi di bianco perché non volevamo sentirci diversi dagli altri: desideravamo che il matrimonio non celebrasse soltanto noi due, ma diventasse una bella giornata da condividere con tutti”.

Nel corso della cerimonia dunque gli invitati si sono vestiti di bianco, proprio come gli sposi. Giorgio ha poi spento le candeline sulla torta di compleanno insieme a Chiara. Mentre Sole Galanti ha posato per alcune foto stupende con la suocera Lorella Cuccarini.

Il legame speciale fra Lorella Cuccarini e la nuora Sole Galanti

Sole Galanti ha poi parlato del suo legame con Lorella Cuccarini. Le due donne lavorano insieme, Sole infatti cura l’immagine della conduttrice e showgirl nelle sue apparizioni televisive e sui social.

Nel corso degli anni le due hanno creato un rapporto speciale e unico. “Mia suocera è esattamente come sembra – ha spiegato Sole -: ha un cuore enorme ed è un’icona. Vado estremamente d’accordo con lei: mi ha accolto subito, senza giudizi o remore. Abbiamo un dialogo molto intimo anche su questioni personali, e lei è quella che si accorge subito se qualcosa non va”.

Sole ha poi parlato di tutta la famiglia di Lorella Cuccarini. “In quella famiglia sono tutti molto autonomi e dolci – ha rivelato -. In casa, ai ragazzi, è stato sempre insegnato che i fratelli devono esserci gli uni per gli altri, e soprattutto per le sorelle: se qualcuno ha bisogno di qualcosa, bisogna correre. Giorgio è molto altruista, cucina benissimo e sa tenere perfettamente casa”.

Qualche tempo fa Lorella Cuccarini aveva parlato del suo desiderio di diventare nonna, coronando un sogno che aveva da tempo. “Lei ama profondamente la famiglia e gli affetti, e ha questo desiderio molto genuino”, ha ammesso Sole Galanti.