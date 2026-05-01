Dara all’Eurovision 2026, chi è la cantante della Bulgaria

Dara (pseudonimo di Darina Nikolaeva Yotova) è una delle popstar più affermate dei Balcani: è lei a gareggiare per la Bulgaria all'Eurovision 2026

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iStock Dara all'Eurovision 2026

Dopo tre anni di assenza, la Bulgaria torna a gareggiare all’Eurovision Song Contest 2026. E lo fa con Dara, pseudonimo di Darina Nikolaeva Yotova, una delle popstar più affermate e amate dei Balcani.Sul palco di Vienna salirà con il brano Bangaranga, pronta a dimostrare quanto vale.

Dara, chi è la cantante della Bulgaria

Nata a Varna nel 1998, Dara è un mix esplosivo di pop, R&B e synthpop. È uno dei volti più luminosi della scena pop bulgara contemporanea e ha conquistato il pubblico fin dai suoi primi passi nella musica moderna.

È diventata famosa nel 2015 arrivando in finale a X Factor Bulgaria. Il suo primo singolo, K’vo ne chu, è stato una hit immediata nel 2016. Da allora ha collezionato milioni di visualizzazioni con brani come Thunder e Mr. Rover.

La sua è stata una carriera in ascesa: dal 2021 è uno dei giudici di The Voice of Bulgaria, dove ha già portato alla vittoria due dei suoi talenti (nel 2022 e nel 2024). Nel settembre 2025 ha rilasciato il suo album più personale, intitolato proprio ADHDARA, che segna il suo passaggio verso un sound più internazionale.

Dara all’Eurovision Song Contest 2026

La sua selezione è stata un processo in due fasi chiamato Natsionalnata selektsiya. Boryana Gramatikova e Georgi Lyubenov hanno presentato lo show a cui hanno partecipato diversi ospiti: Eva Marija (Lussemburgo 2026), Senhit (San Marino 2011 e 2021), i Deep Zone Project (Bulgaria 2008), i Bon-Bon (Junior Eurovision 2007) e i B!ON.

A gennaio è stata scelta come artista vincendo contro altri 15 concorrenti. Il mese dopo, nel corso di una serata speciale, ha presentato tre brani inediti: This is me, Curse e Bangaranga. Alla fine è stata quest’ultima canzone a vincere: il pubblico e la giuria hanno scelto all’unanimità la canzone per gareggiare all’Eurovision Song Contest 2026.

Bangaranga, il brano di Dara all’Eurovision 2026

Dara si esibirà nella seconda semifinale, nella serata del 14 maggio 2026. La Bulgaria manca dalla finale dal 2021, e non è riuscita a qualificarsi in 9 delle 15 partecipazioni al concorso, ma con una performer del calibro di Dara, le aspettative sono altissime.

La Bulgaria mancava dal 2022, dall’edizione di Torino, in cui gli Intelligent Music Project portarono Intention, senza superare la semifinale. Dara canterà Bangaranga sul palco di Vienna: dietro al brano c’è un “dream team” di autori internazionali, tra cui Dimitris Kontopoulos (una leggenda dell’Eurovision) e la stessa Dara.

Il pezzo è descritto come un pezzo energico, moderno e perfetto per mettere in mostra le sue doti di performer.

La messa in scena sarà curata da Fredrik Rydman, il coreografo svedese che ha firmato esibizioni iconiche come quella di Måns Zelmerlöw (Heroes) e Nemo (The Code).

Ecco un estratto tradotto di Bangaranga, il brano in gara:

Sono un angelo, sono un demone, sono un pazzo senza motivo

Sono uno che si muove, uno che provoca, non seguo, sono il leader

Lascia che ti carichi, ti carichi su, lascia che ti carichi su, io, io

Ti faccio prendere l’amo, ti lascio sconvolto

Prendi vita

Arrenditi alle luci accecanti

Nessuno dormirà stanotte

Benvenuto nella rivolta