Ecco sette modi infallibili per capire se una borsa è tarocca

Una borsa griffata ha un costo non indifferente. Ecco quindi i 7 trucchi di DiLei per capire la differenza tra una borsa originale e la sua imitazione

Imparare come capire se una borsa è originale è fondamentale per non essere vittima di facili truffe. L’acquisto di una borsa di marca è un investimento finanziario, ma è anche una dichiarazione di stile, un segno di apprezzamento per il design e la qualità. Le case di moda di alto livello dedicano tempo, maestria e passione nella creazione di ogni pezzo, trasformando ogni borsa in un’opera d’arte.

L’effetto collaterale è la diffusione delle imitazioni che generano un mercato che vale diversi miliardi di euro. Le repliche a volte sono sorprendentemente simili agli originali da riuscire a trarre in inganno anche le appassionate di un brand, di una griffe o di un modello famoso. Vediamo come si fa a capire se una borsa è originale per evitare di acquistare prodotti non autentici a prezzi ingiustificati.

Come si distingue una borsa originale da una borsa tarocca

Sapere come distinguere una borsa originale da una borsa tarocca è fondamentale per spendere bene i propri soldi, comprare un prodotto di qualità che duri nel tempo. Una borsa originale è il risultato di un meticoloso processo di produzione, che va dalla selezione accurata dei materiali alla precisione nella lavorazione artigianale.

Purtroppo, però, a volte per riuscire a distinguere una borsa originale non basta il colpo d’occhio, è necessario un esame attento e una conoscenza dei dettagli chiave che definiscono l’autenticità e l’eccellenza di un brand. Ecco perché l’ideale è fare direttamente gli acquisti in negozio dai rivenditori autorizzati.

Se però si è tentati dall’affare offerto dalla vendita dell’usato firmato, ci vuole cautela. Con il crescente interesse verso le borse di lusso e l’aumento delle imitazioni di alta qualità, bisogna necessariamente alzare il livello dell’attenzione.

In questo articolo ti guido attraverso i principali indicatori di autenticità. Seguendo questi sette indizi rivelatori, scoprirai come si fa a capire se una borsa è originale e potrai farlo anche tu. Alla fine della lettura avrai degli strumenti utili per sapere come distinguere una borsa originale da una buona imitazione, per muoverti nel mondo delle borse griffate con maggiore disinvoltura e fare acquisti con più tranquillità.

Come si fa a capire se una borsa è originale: occhio alla pelle

La qualità dei materiali è il primo e forse più evidente indicatore dell’autenticità di una borsa di marca. Le case di moda di lusso selezionano con cura i materiali per garantire un aspetto esteticamente piacevole unito alla resistenza che assicura lunga vita alla tua bag. Considera che le borse più fashion sono realizzate con pelli di alta qualità come vitello, agnello, coccodrillo, struzzo o serpente. Sono pelli selezionate per la loro grana, la morbidezza e la resistenza.

Accarezza la borsa, la sentirai liscia al tatto, morbida ma capace di mantenere la sua forma anche dopo anni di utilizzo. Al contrario, le borse tarocche sono principalmente di materiale sintetico oppure di pelle di pessima qualità, che risulta rigida o plasticosa. Ti accorgi subito se è pelle o plastica per via dell’odore che non è chimico come quello emanato dai materiali usati per le borse tarocche.

Anche il trattamento della pelle è differente. Nelle borse originali la pelle è lavorata e trattata con tecniche che assicurano un colore uniforme e resistente nel tempo. I colori sono vividi, saturi e privi di imperfezioni, a differenza delle imitazioni.

Cerca i codici di autenticità sulle nuove borse griffate

Proprio per contrastare il crescente fenomeno della contraffazione delle borse, molti brand hanno introdotto un codice di autenticità unico, solitamente sotto forma di cartellini con numeri di serie o di un’etichetta interna alle borse. Queste etichette sono spesso cucite in modo sicuro e presentano caratteri chiari e precisi.

Le imitazioni possono includere etichette false, con caratteri errati o numeri di serie inesistenti. La buona notizia è che questi codici possono essere verificati sul sito del brand o in boutique. Purtroppo, numeri di serie, cartellini e carte d’identità che accompagnano la gran parte delle borse griffate sono una novità introdotta nelle collezioni degli ultimi anni. Se intendi acquistare un modello vintage di parecchi decenni fa, potresti non avere a tua disposizione questo importante indizio che ti permette di distinguere una borsa originale da una contraffatta, senza alcun dubbio.

Controlla se le cuciture sono perfette

Le cuciture sono un dettaglio cruciale che può aiutarti a distinguere facilmente una borsa originale di lusso da un’imitazione. Le griffe di alta moda prestano estrema attenzione alla qualità delle cuciture, rendendole un indicatore affidabile dell’autenticità di una borsa.

In una borsa originale, le cuciture sono estremamente uniformi: ogni punto è della stessa dimensione e distanza dal successivo così da creare una linea perfettamente dritta e ordinata. Una tale precisione è difficile da ritrovare nella borsa tarocca che spesso presenta cuciture irregolari o asimmetriche .

Considera che anche i filati utilizzati nelle borse griffate originali sono resistenti e di ottima qualità. Questo significa che non troverai mai sfilacciature a differenza delle imitazioni dove il filo si consuma e si sfilaccia facilmente.

Nelle borse autentiche trovi spesso le doppie cuciture nei punti delicati, come angoli e maniglie, perché servono ad assicurare una maggiore robustezza e durata in punti di maggiore stress. Controlla, perché sono doppie cuciture realizzate con la stessa precisione di quelle singole.

Anche le cuciture interne sono importanti. Nelle borse originali, le trovi spesso nascoste o rifinite con cura per evitare che il filo si aggrovigli o che il materiale interno si sgretoli.

La precisione delle cuciture la puoi notare anche per la simmetria e l'allineamento complessivo, soprattutto nelle iconiche borse con effetto trapuntato dove l'incrocio di cuciture crea un reticolato perfetto con i quadrati sempre allineati che assicurano continuità anche a borsa chiusa, con ogni lato e componente della borsa. Trovare questa stessa cura dei dettagli è davvero raro nelle imitazioni.

Esamina la fodera e gli interni

Gli interni di una borsa di lusso sono quasi altrettanto importanti quanto l’esterno. La fodera e gli interni di una borsa di lusso meritano un’attenta considerazione, poiché le case di moda di alto livello dedicano molta attenzione anche a questi aspetti, che spesso rimangono trascurati nelle imitazioni. La fodera dovrebbe essere cucita perfettamente e spesso presenta un logo o un pattern distintivo.

Le tasche e i compartimenti sono ben progettati e funzionali. La qualità del tessuto utilizzato è un ottimo indicatore. Le borse autentiche di lusso utilizzano tessuti di ottima qualità, come seta, tela di cotone o pelle, per offrire fodere morbide al tatto ma resistenti. La fodera di una borsa tarocca è di materiali economici, ruvida o sottile e spesso si strappa facilmente. Come per l’esterno, anche le cuciture interne delle fodere sono rivelatrici.

Come distinguere una borsa originale dal logo

Il logo e i marchi distintivi sono elementi chiave perché immediatamente riconoscibili di una borsa griffata. La loro esecuzione precisa è il primo segnale chiaro dell’autenticità del prodotto.

Vediamo come si fa a capire se una borsa è originale quando si esamina il logo o il marchio di una borsa griffata.

Posizionamento e dimensione sono i primi due fattori da considerare. Nelle borse originali il logo non viene messo a caso, ma viene collocato con precisione millimetrica sempre nella stessa posizione, con dimensioni proporzionate e coerenti con il design del modello di borsa.

Controlla sempre la qualità dell'incisione o della stampa: il logo deve risultare pulito e con i bordi netti. In una borsa falsa il logo può apparire sfocato, distorto e sbiadire con l'uso. Ovviamente il piccolo errore ortografico e qualsiasi leggera variazione nel font è un palese segno che ti trovi davanti a una falsificazione.

Controlla anche gli interni e i dettagli della borsa. I loghi di solito sono spesso presenti anche nella fodera interna, su fibbie, cerniere e altri componenti in metallo. Per capire se una borsa è originale verifica che il logo sia ben delineato anche in questi piccoli elementi. Nelle borse griffate i loghi sono di materiali di qualità e hanno finiture precise e pulite ovunque. Nelle imitazioni, invece, dove tutto è fatto al risparmio, questi materiali sono economici e le finiture sono irregolari.

Accertati anche dei loghi che compaiono sulla documentazione e la confezione che accompagnano una borsa originale: devono essere coerenti con quelli sulla borsa stessa, sia in termini di design che di qualità.

Fai il check di zip, fibbie e chiusure

Esamina l’hardware, come zip, fibbie e chiusure. Controlla le chiusure delle tasche, lo scorrimento delle cerniere e i meccanismi di chiusura a molla. In una borsa originale, questi elementi funzionano senza intoppi, non scricchiolano e spesso portano il nome della marca.

Non solo l’estetica, anche l’aspetto di fibbie, rivetti, lucchetti, anelli e ribattini sul fondo va esaminato con attenzione perché quando gli elementi dell’hardware risultano molto leggeri e privi di lucidità spesso si tratta di imitazioni. Molti brand, poi, applicano il logo anche su questi elementi.

Chiedi la custodia o la confezione

Se una borsa è originale deve avere la custodia o la confezione che la accompagna. Puoi distinguere una borsa originale da una tarocca anche dal suo involucro, che non è mai un imballaggio anonimo. La maggior parte delle borse griffate originali infatti è custodita da un involucro di qualità che le protegge, ben riconoscibile perché spesso contrassegnato dal logo o dallo stile della busta, come nel caso delle iconiche borse col monogramma, avvolte nel sacchetto di cotone setoso color marrone chiaro.