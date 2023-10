Le 7 borse più belle di sempre da avere nel guardaroba

Fonte: Getty Images modelli di borse iconiche da avere

Gli accessori, al contrario dei vestiti, ci possono accompagnare per sempre. Se se scelti con cura e con amore sanno sopravvivere alle mode passeggere, sorvolare sulle oscillazioni del vostro peso corporeo e garantire fedeltà assoluta, meglio di un marito o un fidanzato. L’accessorio femminile per eccellenza è la borsa, inseparabile amica dove riponiamo gelosamente gli oggetti indispensabili e quelli più frivoli. Ecco i classici intramontabili che da anni fanno fremere di desiderio le donne di tutte le età. E, c’è da scommetterci, continueranno a farlo! Ecco 7 borse che non ci stancheranno mai e che sono perfette per ogni guardaroba!

Borse da avere e spese da sostenere

Sceglietela no logo e non fake

A tutte (o quasi) piacerebbe avere una bella borsa super griffata, ma, nei 7 casi qui di seguito, stiamo parlando di capi che hanno un costo decisamente elevato, e comunque ben al di sopra del potere d’acquisto dell’italiano medio. Come fare? prendete spunto da questi modelli e cercate quello più adatto a voi e al vostro stile. Dopodiché, piuttosto di acquistare un fake, preferite un modello analogo in un bel cuoio, anche non logato, quindi non necessariamente di marca: in questo modo avrete una borsa che risponde alle vostre esigenze e che non è costata una follia.

Sceglietela second hand o vintage

Il circuito del vintage o del second hand possono essere molto utili in questo genere di ricerca, perché si possono trovare delle vere chicche a prezzi abbordabili o comunque ragionevoli. Vale sempre la pena farci un giro!

Le 7 borse da avere nel guardaroba

Chanel 2.55

Questo modello fa parte della storia del marchio di Mademoiselle Coco. Nata nel febbraio 1955 (da qui il nome), è caratterizzata dalla tracolla a catena dorata e dalla pelle matelassé. Chanel ha creato questa borsa pensando a una donna moderna che ha bisogno di avere mani libere, inventando così la tracolla. È tutt’ora uno degli accessori più amati dalle donne e negli anni ne sono nate numerose versioni, colori, misure. I prezzi viaggiano dai 1300 euro in su.

Kelly di Hermès

Per conoscere la storia di questa celebre borsa, bisogna risalire a fine Ottocento: la maison Hermès nasce infatti in origine come selleria, e in seguito si orienta verso gli accessori in cuoio. L’antenata è la borsa porta-sella, che negli Anni Trenta diventa una borsa per signora. Ma fu sulla fine degli Anni Cinquanta, quando venne immortalata al braccio di Grace Kelly, che divenne celebre. Il prezzo base parte dai 5mila euro. Questa borsa è veramente un sogno per tante donne e la lista di attesa, nonostante il prezzo, è molto, molto lunga.

Birkin di Hermès

La Birkin è opera dello stilista della maison Jean-Louis Dumas. Durante un viaggio Parigi Londra, lo stylist incontrò l’attrice francese Jane Birkin, che raccontò di quanto fosse difficile per lei trovare una borsa che facesse al caso suo, femminile ma comoda e capiente. Dumas realizzò quello che divenne un modello mitico. Il costo? Parte circa da 5mila euro.

Jackie di Gucci

Un’altra borsa ispirata a un’icona del secolo scorso. Parliamo di Jacqueline Bouvier celebre signora Kennedy e in seguito Onassis, ribattezzata Jackie O. In canvas logato, con l’inconfondibile horsebit e il nastro verde e rosso, diventa in poco tempo una delle bag più amate dalle celebrities dell’epoca, e continua ad esserlo. Negli Anni Novanta Tom Ford la rinnova. Il prezzo viaggia attorno ai 2mila euro.

Speedy di Louis Vuitton

Il bauletto è l’icona della maison francese. Questa borsa monogrammata era amatissima da dive come Audrey Hepburn e Sofia Loren. Nasce negli Anni Venti ma il tempo non ne ha scalfito lo smalto. Ha subito più rivisitazioni come la versione Graffiti di Stephen Sprouse, quella Multicolor di Takashi Murakami, la fantasia a scacchiera di Damier Azur. Prezzo: da 290 euro per la versione mini (15x10x7cm).

D Bag di Tod’s

La celebre musa ispiratrice questa volta è Lady Diana. L’amatissima principessa triste ha dato il nome all’accessorio nato negli Anni Novanta. Cuciture a contrasto, chiusura a coulisse, manici arrotondati ne hanno fatto subito un pezzo cult. A quasi un decennio dalla nascita, il marchio ha scelto di rinnovarla, svecchiando il modello classico con uno più moderno e accattivante. Dai mille euro in su.

Lady Dior

Realizzata con le cuciture a motivo del Cannage, cioè quell’intreccio tipico della maison, e impreziosita con i charms con il logo del marchio, la Lady Dior è una borsa adatta a qualsiasi look, ed esiste in diverse dimensioni, da quella piccolissima a quella da gomito, e in tantissimi colori, con o senza tracolla. Anche qui il prezzo parte dai 5mila euro circa.