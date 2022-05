Vintage e second hand: ecco i profili da seguire su Instagram

Il vintage e il second hand sono la nuova frontiera dello stile… e finalmente aggiungerei! I capi d’antan e quelli di seconda mano ci consentono non solo di fare shopping spendendo molto (ma molto) meno, ma anche di trovare die pezzi, delle chicche, che avremo solo noi e che ci permetteranno di definire in modo preciso e unico il nostro stile. Basta omologazione, basta capi tutti uguali acquistati in negozi che sono sempre identici in tutto il mondo: evviva l’individualità!

Se vi stuzzica l’idea di fare shopping di nicchia e di spendere poco o il giusto per i vostri capi, ecco qualche profilo Instagram da non perdere per cominciare ad esplorare questo mondo.

Profili Vintage da seguire su Instagram

Sillabe Collection

Sillabe è il negozio di Sara. Se amate i collettoni come quelli di una volta, i blazer come quelli che non se ne trovano più e i trench che vi fanno pensare ai film d’epoca, il tutto interpretato con uno stile fresco e giovane, allora siete nel posto giusto!

Zie Pulci

Ekaterina ha una pagina vintage in cui potete trovare una bellissima selezione di abiti in fantasia, pantaloni, ma soprattutto camicie che lei stessa ritocca e riadatta: ce n’è davvero per tutti i gusti!

Attilio Vintage

Attilio Vintage è il negozio di Gloria, che ha recuperato il vecchio magazzino di nonno Attilio e vende i capi invenduti del negozio di famiglia dagli anni 60 in poi: insomma, un nuovo d’annata! In più Gloria è simpaticissima, val la pena seguirla solo per le sue stories e i suoi reel!

Asos Vintage

La sezione inglese di Asos marketplace ha una parte tutta dedicata al vintage, che attinge direttamente ai negozi vintage e brand indipendenti, ognuno con uno stile davvero super personale.

Profili second hand da seguire su Instagram (ma meglio se vi scaricate le app 😉)

Vinted

Vinted è l’app del momento, non potete proprio vivere senza! Ci potete trovare e potete vendere tutto: dagli accessori all’abbigliamento, usato ma anche nuovo con ancora il cartellino attaccato. Insomma, un miniera d’oro!

Depop

Depop è un’app usatissima in cui trovate capi e accessori di tutti i tipi. Il sistema di vendita, a mio avviso, è un po’ macchinoso, ma la selezione di capi è praticamente illimitata!

Micolet

Micolet è un sito davvero carino in cui trovate i guardaroba delle influencer a prezzi bassissimi, quindi parliamo di capi dallo stile giovane e fresco. Molto spesso i pezzi sono ancora nuovi con il cartellino attaccato: vale la pena dare un’occhiata!

Zalando second hand

Zalando ha recentemente aperto una sezione in cui è possibile vendere i capi acquistati sempre sul portale, in un’idea di economia circolare.