Sostenibile, intelligente e remunerativo. Il mondo del second-hand online è la risposta perfetta al classico "non ho nulla da mettere" di fronte a un armadio pieno di capi. Ma come orientarsi tra le tante piattaforme? Ecco la guida definitiva per scegliere quella giusta per te.

Il cambio di stagione è un rito che si ripete, puntuale e inesorabile ogni anno. Apriamo le ante dell’armadio con le migliori intenzioni, ma ci ritroviamo sommerse da vestiti che non mettiamo più, acquisti impulsivi mai indossati e capi che, semplicemente, non ci rappresentano più. Il risultato? Caos, frustrazione e la sensazione di non avere mai l’outfit giusto.

E se la soluzione fosse proprio lì, appesa a quelle grucce? Vendere i vestiti usati online non è solo un modo per fare ordine e guadagnare qualcosa, ma è diventato un vero e proprio statement di stile: una scelta consapevole che abbraccia l’economia circolare e ci permette di rinnovare il guardaroba in modo intelligente.

Ma da dove iniziare? Il mondo delle app e dei siti per la compravendita di moda pre-loved è vasto e variegato. Scegliere la piattaforma giusta è il primo passo per trasformare un vestito dimenticato nel tesoro di qualcun altro. Che tu voglia vendere un abitino senza brand o una borsa firmata, c’è un posto perfetto per te. Scopriamo insieme quali sono i migliori.

Prima di iniziare: i 3 segreti per vendere con successo

Prima di tuffarti nella vendita, ricorda che poche e semplici regole possono fare la differenza tra un annuncio ignorato e una vendita lampo.

Onestà e cura: seleziona solo capi in buono stato. Lavali, stirali e controllali attentamente. Se c’è un piccolo difetto (un bottone mancante, una piccola macchia), fotografalo e descrivilo onestamente. La trasparenza crea fiducia e ti eviterà problemi futuri. La foto è tutto: non serve essere fotografe professioniste, ma la qualità delle immagini è fondamentale. Scegli una luce naturale, uno sfondo neutro e scatta foto chiare da più angolazioni. Se possibile, indossa il capo: aiuterà gli acquirenti a capirne la vestibilità. Il giusto prezzo: fai una piccola ricerca sulla piattaforma per vedere a quanto vengono venduti articoli simili ai tuoi. Un prezzo competitivo, soprattutto all’inizio, ti aiuterà a ottenere le prime recensioni positive e a costruire la tua reputazione.

Vinted: il gigante facile e veloce per tutti

Se hai sentito parlare di vendere vestiti usati, probabilmente hai sentito parlare di Vinted. È senza dubbio la piattaforma più grande e popolare in Italia, un immenso mercato virtuale dove trovare (e vendere) di tutto.

Ideale per capi di tutti i giorni, moda fast fashion (Zara, H&M, Mango…), abbigliamento per bambini, accessori e articoli per la casa. È perfetto per chi vuole fare un “decluttering” massiccio senza troppe complicazioni.

Il suo punto di forza è la semplicità. Creare un annuncio richiede pochi minuti e, soprattutto, non ci sono commissioni per chi vende: il prezzo che decidi è esattamente quello che incasserai. I costi di servizio e la “Protezione Acquisti” sono a carico dell’acquirente, rendendo la vendita totalmente gratuita per te, con anche la spedizione guidata e semplificata.

Vinted è la scelta migliore se il tuo obiettivo è fare spazio velocemente e vendere capi di marche commerciali a prezzi competitivi. È l’ideale per iniziare e prendere confidenza con il mondo del second-hand.

Depop: la vetrina dello stile e del vintage

Se nel tuo armadio si nascondono pezzi unici, capi vintage o articoli streetwear, Depop è il palcoscenico che meritano. Molto più di un semplice marketplace, Depop funziona come un social network dedicato alla moda, amatissimo dalla Gen Z e da chi cerca uno stile che si distingua, tra moda vintage (dagli anni ’70 ai primi 2000), streetwear di tendenza, creazioni di designer emergenti e articoli unici.

Qui la cura dell’immagine è tutto: il tuo profilo è una vera e propria boutique online. Foto creative, descrizioni accattivanti e uno stile coerente attirano follower e, di conseguenza, acquirenti disposti a spendere di più per un pezzo speciale. A differenza di Vinted, Depop trattiene una commissione del 10% sul prezzo totale della transazione (oggetto + spedizione) a carico di chi vende. Sceglilo se hai un occhio per la moda e vuoi valorizzare capi particolari. Richiede più impegno, ma permette di raggiungere un pubblico specifico e di ottenere guadagni maggiori per i pezzi giusti.

Vestiaire Collective: l’alta moda certificata

Hai una borsa di lusso che non usi più? Un paio di scarpe firmate comprate per un’occasione speciale e mai più indossate? Vestiaire Collective è la risposta. È la piattaforma leader a livello mondiale per la compravendita di moda firmata e di lusso.

All’interno puoi trovare borse, abbigliamento, scarpe e accessori di lusso e di brand premium (da Gucci a Chanel, da Prada a Louis Vuitton). La sua caratteristica fondamentale è il servizio di controllo e autenticazione: quando vendi un articolo, prima di arrivare all’acquirente, viene spedito a un team di esperti di Vestiaire Collective che ne verifica l’autenticità e la conformità alla descrizione. Questo processo garantisce la massima sicurezza sia per chi compra sia per te, che potrai vendere i tuoi articoli di valore al giusto prezzo.

La piattaforma trattiene una commissione sul prezzo di vendita (in media intorno al 10%) ma è la scelta obbligata se vuoi vendere articoli di lusso in totale sicurezza. Il processo di autenticazione protegge il valore del tuo oggetto e ti dà accesso a una community globale di appassionati disposti a investire.

In conclusione, non esiste una piattaforma migliore in assoluto, ma quella più adatta a ciò che devi vendere. Il segreto è diversificare: usa Vinted per liberarti dei capi di tutti i giorni e affidati a Depop o Vestiaire Collective per dare una seconda, preziosa vita ai tuoi tesori nascosti. È il momento di trasformare il disordine in un’opportunità: per il tuo portafoglio, per il tuo stile e per il pianeta.