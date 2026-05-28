Si ricaricano via USB, entrano in borsa e in 60 secondi sono già calde: le spazzole liscianti cordless sono diventate il ritocco capelli che non sapevi di volere.

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

MissGadget.Tech Canva Spazzole liscianti, le migliori

Hai fatto una piega decente a casa, sei uscita soddisfatta e poi tra metro, umidità, vento, o semplicemente la giornata che scorre, arrivi in ufficio e i capelli hanno già deciso diversamente per te. Quante volte ti sei guardata allo specchio prima di una riunione pensando che avresti voluto avere qualcosa con cui rimediare in due minuti?

La spazzola lisciante senza fili è esattamente questo. Non è un sostituto della piastra, non ti rifà tutta la piega da zero ma domina il crespo, riordina la frangia, sistema i capelli ribelli dopo la palestra e si ricarica con lo stesso cavo del telefono. Poi sta in borsa, si scalda in meno di un minuto e non richiede nessuna presa di corrente.

Nel 2026 i modelli disponibili sono davvero ben fatti, con batterie longeve, temperature regolabili e ioni negativi che proteggono la fibra capillare. Vale la pena conoscerli.

Perché funziona (e perché è diversa dalla piastra)

La differenza rispetto a una piastra tradicional è strutturale. La piastra schiaccia il capello tra due superfici bollenti con un risultato preciso ma aggressivo e soprattutto con dimensioni che rendono impossibile portarla in borsa. La spazzola lisciante, invece, accarezza il capello mentre lo scalda, distribuendo il calore in modo uniforme e mantenendo il volume naturale: niente effetto “spaghetto”, niente capelli appiattiti.

La tecnologia ionica integrata nei modelli più recenti rilascia ioni negativi che chiudono le cuticole del capello, eliminando l’effetto crespo e l’elettricità statica senza stress termico eccessivo. I denti esterni rimangono freddi o tiepidi, quindi non c’è il rischio di scottarsi vicino alla cute, e grazie alle batterie ad alta densità dei modelli 2026, l’autonomia arriva fino a 60 minuti (abbondante per più utilizzi nell’arco della giornata).

I migliori modelli da acquistare: quale scegliere?

La buona notizia è che non devi spendere una fortuna per trovarne una buona. La differenza tra i modelli sta nell’autonomia della batteria, nella precisione della temperatura e in qualche dettaglio pratico che nella vita di tutti i giorni fa la differenza.

La più autonoma che fa anche da power bank

La Bopcal è la scelta per chi vuole dimenticarsi di ricaricare la spazzola lisciante ogni giorno.

La batteria da 10.000 mAh garantisce un’autonomia generosa per più utilizzi e nei momenti di emergenza si può usare anche per ricaricare lo smartphone. Sei livelli di temperatura da 120°C a 230°C la rendono versatile per tutti i tipi di capelli, dai più fini ai più ricci.

Bopcal

La doppia tecnologia MCH + ioni negativi scalda in modo uniforme senza picchi di calore aggressivi, mentre la doppia fila di denti protettivi evita il contatto diretto con la cute.

Pesa 320 grammi, si ricarica via USB-C e viene fornita con borsa da viaggio inclusa.

Bopcal Spazzola Lisciante Bopcal Spazzola lisciante senza fili, ioni negativi a 10000, styling professionale e protezione capelli

Compatta, economica, sempre calda in 30 secondi

Questa mini spazzola lisciante è la scelta per chi cerca il massimo della portabilità al prezzo più accessibile.

È piccola, leggera e raggiunge la temperatura ideale in soli 30 secondi grazie alla tecnologia di riscaldamento ceramico, che oltre a scaldare velocemente riduce l’elettricità statica e protegge la fibra capillare. Tre temperature selezionabili (160°C, 180°C, 200°C) per adattarsi a capelli fini, normali o spessi, manico termoisolante e antiscivolo per evitare scottature anche in movimento e una struttura compatta che entra senza problemi in qualsiasi borsa.

wellXunx

Non ha power bank integrata né display, ma per chi vuole uno strumento semplice, efficace e sempre pronto, è difficile trovare di meglio a questo prezzo.

Offerta Lisciante Portatile Ricaricabile Lisciante portatile ricaricabile con controllo intelligente della temperatura, styling professionale sempre con te

La più precisa con base di ricarica inclusa

La scelta per chi vuole qualcosa di più curato, anche nell’uso quotidiano a casa.

Il display LCD mostra la temperatura esatta in ogni momento, un dettaglio che sembra piccolo ma aiuta a non esagerare sul calore, specialmente sui capelli colorati o trattati. Le doppie piastre riscaldanti in ceramica con trattamento alla cheratina si scaldano in 20 secondi e rilasciano ioni negativi per un risultato liscio e luminoso che dura.

Dermylab

La batteria da 5.200 mAh garantisce fino a 60 minuti di utilizzo continuo e viene fornita con una base di ricarica da appoggio, comoda sul comodino o sulla scrivania, insieme a due clip e una custodia da viaggio.

Misura 4,5 cm di larghezza per 20 cm di lunghezza: sta in qualsiasi beauty case.

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