Chioma liscissima senza piastra? La spazzola lisciante professionale in edizione limitata è adesso in sconto (e vale la pena averla)

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Capelli liscissimi in pochi minuti con il beauty tool in edizione limitata

Mettere in piega i capelli quando il tempo all’esterno non aiuta non è mai cosa semplice. Umidità, pioggia, vento, tutto può compromettere la bellezza della nostra chioma, e in autunno questi fattori sono spesso la costante delle nostre giornate. Ma tutto cambia se si usano i tool giusti e dall’azione professionale. Come la spazzola lisciante Glide di ghd in Edizione limitata e in sconto ancora per pochissimi giorni. Come dire, se cercare una buona ragione per averla, noi ve ne diamo almeno tre: la sua esclusività, la garanzia di qualità di un brand che di capelli se ne intende davvero e la certezza di ottenere lo styling desiderato con il minimo sforzo e con una resa come foste appena uscite da un salone di bellezza.

Offerta ghd La spazzola lisciante in edizione limitata da avere ora

La spazzola lisciante Glide di ghd in edizione limitata è il tool da avere

Una spazzola lisciante professionale da avere sempre a portata di mano a casa propria. Una spazzola non solo efficace ma anche bella, nella sua colorazione limitata Rosa Sorbetto, che la trasforma in uno strumento elegante oltre che funzionale, e ovviamente accompagnata da una pochette abbinata e un tappetino termoresistenti. Per avere un utilizzo a prova di principiante che assomigli molto a un’esperienza in un salone.

Una spazzola lisciante professionale, dotata di setole miste che permettono uno styling uniforme su tutta la chioma, semplicemente con un gesto eseguito nella massima sicurezza possibile grazie alla funzione sleep integrata, che dopo 60 minuti di utilizzo si spegne automaticamente. Oltre poi a essere dotata di un cavo lungo 2,7 m per essere utilizzata con un comfort e una comodità totale.

Come agisce questa spazzola sulla chioma

Un beauty tool sicuro e ideale anche per chi non ha buona manualità, sostituendosi alla piastra per capelli per un’azione più veloce e semplice da realizzare. E che vi permette di ottenere dei capelli lisci, sani e ordinati in modo rapido, con un solo gesto e con una resa a lunga durata.

Una spazzola che non solo vi assicura una piega liscia in pochissimi minuti, ma che nel mentre svolge anche un’azione anti crespo, ideale per chi parte da una chioma mossa o riccia che solitamente tende ad essere più secca, permettendovi di sfoggiare una chioma dal finish morbido, setoso, visibilmente più sana e in versione luxury e lucente. Un tool pratico e veloce, ma non per questo meno efficace. Anzi, la spazzola lisciante professionale di ghd svolge la sua funzione egregiamente, come tutti i prodotti di questo brand così attento alla bellezza e alla salute dei nostri capelli.

Offerta ghd La spazzola lisciante in edizione limitata da avere ora

Come si utilizza la spazzola lisciante di ghd

Ma come utilizzarla nel modo corretto per garantirsi una performance da professionista e una chioma perfettamente liscia in pochi minuti? L’ideale è utilizzare la spazzola lisciante sui capelli asciutti, pettinandoli come fareste con una normale spazzola ma con gesti più lenti e prendendoli a piccole ciocche, per garantirvi una lisciatura migliore. Un tool che disciplina la chioma in pochi secondi grazie alla tecnologia in ceramica e allo ionizzatore integrato, che elimina il crespo e dona lucentezza alla chioma e che vi permette di sfoggiare la piega che avete sempre sognato in brevissimo tempo e con la certezza che nulla potrà intaccarla fino a sera.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram