iStock La piastra lisciante più desiderata è ora in super sconto

Il momento giusto per acquistare il beauty tool dei vostri sogni è sempre adesso, ma quando questo coincide con la Festa delle Offerte Prime allora lo è per davvero, perché solo in questi due giorni di sconti speciali, il 7 e 8 ottobre, potete trovare l’offerta che stavate aspettando da una vita pronta per essere presa al volo. E tra le tante proposte esclusive e prodotti moda, casa, cucina e chi più ne ha più ne metta, quando si tratta di bellezza c’è solo un tool che ognuna di noi dovrebbe avere a casa, la piastra lisciante di ghd gold, che in queste due giornate vi costa la metà. Come dire, questo è davvero il momento giusto per aggiudicarsela.

Ma attenzione, perché solo i clienti iscritti al programma Prime possono aderire a questo maxi sconto, e questa è sicuramente una buona ragione per farlo subito. Per vedere lo sconto reale applicato ai vari prodotti, invece, sempre meglio verificare prima con il link apposito.

Perché avere adesso la piastra lisciante ghd gold

Ma torniamo subito a noi e all’offerta imperdibile a cui nessuna dovrebbe rinunciare, la piastra lisciante di ghd gold, un tool professionale, amatissimo da chi lo utilizza già e oggetto del desiderio di chi ne ha solo sentito parlare. Perché non c’è nulla che questa piastra non faccia a regola d’arte.

Ghd Gold Styler, infatti, è una piastra lisciante professionale, dalla forma comoda e pratica, dotata di un fusto arrotondato che, oltre alla sua classica funzione lisciante, vi permette anche di creare dei bellissimi ricci definiti, onde naturali e beach waves, avvalendosi della tecnologia Dual-Zone dotata di sensori termici per mantenere la temperatura di styling a 185 °C, ed evitando che il capello si rovini durante l’uso.

ghd La piastra lisciante più amata è in sconto

Questo livello di temperatura, infatti, è ideale per lo styling, perché garantisce dei risultati efficaci sulla chioma ma senza compromettere la salute dei tuoi capelli. Temperature più elevate, invece, anche se usate per pochissimo tempo, possono rompere i legami interni del capello, causando danni irreversibili alla chioma, mentre delle temperature inferiori non assicurano una tenuta dello styling adeguata.

I benefici di un prodotto professionale

Una piastra lisciante che, oltre a garantirvi una piega perfetta, come foste appena uscite da un salone di bellezza, aumenta anche la lucentezza e la morbidezza della vostra chioma, eliminando l’effetto crespo e garantendovi un finish professionale per tutto il giorno.

Una piastra davvero unica, dalla performance imbattibile e che vi assicura di sfoggiare una chioma perfettamente in piega e senza la necessità di ritocchi o prodotto fissanti. Un prodotto professionale direttamente a casa vostra, maneggevole e che dura a lungo, una piastra che una volta provata non la si abbandona più e che dona alla chioma tutto il fascino e lo styling che avete sempre desiderato, e che resiste tutto il giorno anche di fronte al clima autunnale e alla tendenza dei capelli a diventare più secchi e crespi.

ghd La piastra lisciante da provare ora

Insomma, non serve dire altro per convincervi ad approfittare di queste due giornate di sconti, una vera Festa delle Offerte Prime che è anche l’occasione per farvi un regalo che duri nel tempo e che sia una festa per la chioma per tutto l’anno.

