Se hai i capelli secchi è arrivato il momento di utilizzare i balsami senza risciacquo, la soluzione veloce (e low cost) per una chioma da sogno.

Per avere capelli come Blake Lively prova i balsami senza risciacquo

SOS capelli secchi? Se dopo la doccia (e lo styling) ti ritrovi una chioma con nodi, doppie punte e lunghezze che si spezzano è arrivato il momento di correre ai ripari. La soluzione sono i balsami senza risciacquo. Prodotti studiati per essere applicati direttamente sui capelli – in formato spray – sia bagnati che asciutti. Il segreto di questi prodotti è che non necessitano di risciacquo, ma si possono applicare in qualsiasi momento. Agiscono in fretta e, grazie a formulazioni studiate ad hoc, permettono di ottenere dei risultati che ti lasceranno a bocca aperta. Su Amazon puoi trovarne tantissimi e il bello è che costano anche poco! Con meno di 10 euro potrai portarti a casa prodotti con migliaia di recensioni positive ed efficacia assicurata.

I migliori balsami senza risciacquo

La prima causa dei capelli secchi è senza dubbio l’uso di strumenti a caldo – come piastra e phon – per questo è importante utilizzare prodotti che siano perfetti non solo a nutrire il capello in profondità, ma che siano in grado anche di proteggerlo dal calore. Il balsamo senza risciacquo Pantene Pro-V Miracle 5-In-1 fa proprio questo: idrata la chioma e crea uno film protettivo contro le aggressioni esterne. Con olio di argan infuso, questo prodotto ti regala capelli lucenti e morbidissimi, riparando i danni e le doppie punte. In più ha un profumo delizioso ed è un ottimo aiuto per realizzare lo styling!

Con oltre 90 mila recensioni, il balsamo senza risciacquo di Revlon è uno fra i più amati di Amazon. Vegano e con una formulazione super nutriente, questo prodotto si spruzza sui capelli bagnati e consente di eliminare all’istante tutti i nodi. In più ripara le doppie punte e rende la chioma morbidissima. In più protegge dal calore e rende più lucente il colore. Il consiglio? Portalo sempre con te in borsa e spruzzalo per ravvivare la bellezza dei capelli.

Prezzo piccolo e grandi risultati per il Siero Spray per Capelli Hydra Hyaluronic di L’Oréal Paris Elvive. Costa meno di 10 euro (e con lo sconto su Amazon puoi pagarlo anche 5 euro!) ed è uno fra i migliori balsami senza risciacquo. A base di acido ialuronico, ha un effetto disciplinante e rimpolpante sulla chioma. Consente inoltre di aumentare il diametro della fibra capillare e rende i capelli morbidi e leggeri.

Hai poco tempo, ma non vuoi rinunciare alla tua haircare routine? Prova il balsamo senza risciacquo di Revlon. Questo leave-in è consigliatissimo per chi desidera capelli lisci e morbidi. Districa e rivitalizza, combattendo l’effetto crespo e proteggendo le punte. Grazie alla Kinetic Technology, inoltre non solo aiuta a districare i nodi, ma consente anche di proteggerli dal calore sino a 220°.

Sogni una chioma dall’effetto soft? Allora prova il balsamo idratante Matrix. Con una formula a base di acido ialuronico e olio di avocado, nutre in profondità i capelli secchi, eliminando il fastidioso “effetto paglia”, e si prende cura della chioma, dalle lunghezze sino alle punte.

