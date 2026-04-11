Effetto paglia addio: abbiamo trovato l’haircare routine perfetta per i capelli secchi

Capelli secchi con effetto paglia? Il segreto per una chioma luminosa e morbida è l'haircare routine giusta. Segui questi step e vedrai.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Haircare routine per capelli secchi: i prodotti da usare

Ti passi le dita fra i capelli e tutto ciò che senti è secchezza e ruvidità? Bene, allora è arrivato il momento di prenderti cura dei tuoi capelli secchi! Il celebre “effetto paglia” è purtroppo un problema comune, non solo estetico. Indica infatti che il tuo capello è in sofferenza perché ha perso i lipidi e l’umidità utili per restare lucido ed elastico.

Se il capello è secco significa che ha perso il film idrolipidico naturale, ossia uno strato sottile che ha il compito di proteggerlo dall’ambiente esterno, trattenendo l’umidità all’interno. Le cause sono diverse, dal calore eccessivo alle colorazioni frequenti, passando per l’esposizione solare prolungata e l’acqua calcarea.

Il risultato, in ogni caso, è sempre lo stesso: perdita di lucentezza, effetto crespo e cuticole sollevate. Ma c’è una buona notizia? Puntando sulla routine giusta e scegliendo i prodotti adatti a questo problema riuscirai a ottenere una chioma splendida in pochissimo tempo.

Cosa fare quando i capelli sono secchi: l’haircare routine in 5 step

La routine anti-effetto paglia non richiede l’uso di decine di prodotti e nemmeno una spesa eccessiva. Bastano 5 step, seguiti nel modo giusto, per ottenere risultati straordinari. Già dopo 3-4 lavaggi dei capelli infatti noterai un miglioramento visibile e dopo 4 settimane la tua chioma subirà una trasformazione completa.

Step 1 – Pre-shampoo

Il pre-shampoo può fare la differenza quando si parla di capelli secchi e danneggiati., Aiuta infatti a idratare il cuoio capelluto, prevenendo la caduta dei capelli e riequilibrando il cuoio capelluto. In particolare sulle lunghezze questo prodotto ha il compito di chiudere le cuticole, sigillando il capello e nutrendolo in profondità. Il risultato? Un’azione riparatrice straordinaria e immediata.

Ricordati di applicarlo sempre nel modo giusto, partendo dal cuoio capelluto per poi passare alle punte. Distribuisci in modo uniforme il prodotto, poi esegui un massaggio delicato.

Il pre-shampoo di Vichy, ad esempio, è ottimo per chi ha capelli molto sottili, agisce in 5 minuti e rinforza i capelli dalla radice sino alle punte grazie ad una formula a base di collagene. I capelli risulteranno più pieni e voluminosi da subito, con un effetto aumentato nel corso del tempo. In alternativa prova il viralissimo Bond Repair di L’Oreal Paris o il pre-shampoo di Olaplex che è sempre una garanzia.

Step 2 – Shampoo

Scegliere lo shampoo giusto è essenziale quando si parla di capelli secchi. Punta su uno shampoo che sia senza solfati aggressivi che tendono a privare i capelli degli oli naturali, rendendoli ancora più aridi e aumentando l’effetto paglia. Opta invece per una formula arricchita con proteine, vitamine e oli naturali, ottima per donare luminosità e setosità alla chioma.

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Lo shampoo detox di L’Oreal Paris, ad esempio, deterge delicatamente, ripulendo la fibra capillare dai metalli pesanti che tendono a depositarsi sulla sua superficie e che possono danneggiarla. Fra i migliori shampoo per capelli secchi ci sono poi quelli firmati Kerastase, ottimi per rendere la tua chioma non solo detersa, ma anche protetta e idratata al massimo.

Step 3 – Maschera

Per i capelli secchi è importante puntare su una super idratazione. Ciò significa che un semplice conditioner non basta, ma è fondamentale usare una maschera ricca. Applica il prodotto su tutte le lunghezze, assicurandoti che la chioma sia semi-asciugata, in questo modo gli ingredienti contenuti nella formulazione si assorbiranno meglio.

Anche in questo caso ricordati di leggere con attenzione l’etichetta, scegliendo formule arricchite con sostanze umettanti come l’acido ialuronico, la glicerina, gli oli e i burri vegetali. Largo spazio anche alle vitamine e ai composti ricchi di nutrienti. Questi ingredienti riescono infatti a penetrare in profondità, riportando l’equilibrio e sigillando le squame del capello, infondendo morbidezza e luce.

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Punta su prodotti con ingredienti di origine vegetale, come le maschere super recensite di Aveda e Maroccanoil con risultati visibili da subito. Da provare anche la viralissima maschera per capelli Aussie, sbarcata su Amazon dopo aver conquistato Tik Tok e Instagram.

Step 4 – Leave-in

Lo step che molti saltano, sbagliando, è quello del leave-in. L’applicazione di un conditioner senza risciacquo subito dopo lo shampoo infatti permette di sigillare le cuticole del capello e migliorare l’idratazione. Il suo scopo è quello di creare una guaina che avvolge in un film protettivo il capello, levigando la superficie. Permette dunque di realizzare uno scudo, preservando la chioma dalla disidratazione provocata dal phon e dalla piastra.

Come già spiegato non richiede risciacquo, ma si utilizza sui capelli lavati e tamponati. Non dovrai fare altro che distribuirlo partendo dalle radici sulle lunghezze, ricordandoti di stringere fra le mani le ciocche. Termina pettinando tutto con un pettine a denti larghi.

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Il consiglio in più? Scegli un leave-in che sia anche termoprotettore, per proteggere i capelli durante l’asciugatura o la messa in piega. Come anticipato infatti spesso la causa dei capelli secchi è anche l’uso di strumenti come piastra o arricciacapelli che eliminano il film di lipidi che si trova intorno alla fibra capillare.

Step 5 – Olio finisher

Bastano due o tre gocce di olio sui capelli semi asciutti per donare lucentezza e sigillare le cuticole. Usalo sulle lunghezze, prima della piega, per proteggere la chioma dal calore, oppure sui capelli asciutti per definire la piega, donare luminosità e nutrire le punte.

Ricordati di non esagerare, utilizzando l’olio solamente sulle punte e sulle lunghezze, ma evitando la cute perché rischierebbe di appesantire.

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L’olio finisher può essere un valido alleato anche per realizzare un impacco durante la notte contro le doppie punte. Utilizza quello di L’Oreal Paris per risvegliarti con una chioma morbidissima, nutrita e luminosa.

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