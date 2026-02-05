Ho provato il pre-shampoo per i miei capelli rovinati e ora non posso più farne a meno

Ho provato per la prima volta il pre-shampoo e questo trattamento ha cambiato radicalmente i miei capelli!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos I migliori pre-shampoo per capelli da comprare

True story di come il pre-shampoo ha salvato, davvero, i miei capelli. Quando, dopo anni di decolorazioni, slick back e un uso selvaggio della piastra hanno iniziato a spezzarsi, perdere lucentezza e apparire secchi nonostante shampoo e balsamo costanti, ho capito che dovevo fare qualcosa di diverso.

Così ho deciso di provare un prodotto di cui avevo sentito tanto parlare sui social: il pre-shampoo. All’inizio, come spesso accade, ero scettica: come poteva un prodotto da usare prima dello shampoo cambiare davvero la texture dei capelli? E invece fin dalla prima applicazione ho sentito una differenza incredibile. I capelli risultavano più morbidi, nutriti e decisamente più facili da districare. Con l’uso regolare ho notato che si spezzavano meno e avevano un aspetto più sano, lucente e leggero. Il risultato? Ora non posso più farne a meno: questo piccolo rituale ha trasformato completamente la mia routine di cura dei capelli, rendendola tanto semplice quanto efficace.

Come funziona il pre-shampoo

Ma come funziona? Il pre-shampoo agisce prima della detersione, lavorando sulla fibra capillare in profondità. Mentre lo shampoo pulisce, i capelli già trattati dal pre-shampoo ricevono una protezione extra e assorbono meglio i nutrienti dei prodotti successivi. In pratica, funziona come un impacco preparatorio: rinforza le lunghezze e le punte fragili, nutre i capelli secchi e li protegge dallo stress meccanico causato da pettine e phon. A seconda della formulazione può anche ridurre il crespo, aumentare la lucentezza e migliorare l’elasticità dei capelli, rendendo il risultato finale dello shampoo e del balsamo decisamente più efficace.

Perché il pre‑shampoo può fare davvero la differenza

Inserire un pre-shampoo nella routine settimanale significa dare ai capelli danneggiati un trattamento mirato prima di qualsiasi detersione aggressiva. Questo passaggio aiuta a ridurre la rottura e la secchezza, prepara la fibra capillare a ricevere meglio i nutrienti del balsamo o della maschera, rendendo i capelli più facili da pettinare. Va fatta però una premessa importante: i benefici si notano soprattutto con un uso regolare. Dunque se anche tu sarai costante avrai dei risultati davvero straordinari. Per me il pre-shampoo non è stato solo un prodotto aggiuntivo, ma un vero e proprio cambio di passo nella cura dei capelli rovinati, che ha reso la mia chioma più sana e visibilmente più forte.

Redken Acidic Bonding Concentrate Intensive Treatment

Il trattamento Intensive Treatment di Redken è un pre‑shampoo professionale pensato per capelli danneggiati e indeboliti. La formulazione bilancia ingredienti idratanti con agenti condizionanti che penetrano nella fibra capillare, aiutando a rinforzare la struttura dei capelli prima del lavaggio vero e proprio.

Questo prodotto non si limita a nutrire in superficie, ma prepara la chioma in profondità così che lo shampoo successivo possa lavorare ancora meglio. Dopo l’applicazione i capelli risulteranno da subito più morbidi, forti e luminosi. La texture è cremosa, ma leggera. Si distribuisce con facilità e non appesantisce nemmeno le chiome sottili. Per utilizzarlo al meglio ti consiglio di applicare il prodotto sui capelli umidi, lasciarlo agire per 5‑10 minuti e poi risciacquare prima dello shampoo abituale. Con un uso costante, i capelli tenderanno a spezzarsi meno e appariranno più nutriti su lunghezze e punte.

Pre-shampoo Redken Pre-shampoo per capelli danneggiati e deboli

L’Oréal Paris Elvive Bond Repair Pre‑Shampoo for Damaged Hair

Questo pre‑shampoo della linea Elvive Bond Repair è pensato per chi ha capelli molto danneggiati, aridi e soggetti a rottura. La sua formula contiene tecnologie specifiche per intervenire sui legami interni della fibra capillare, aiutando a riparare i danni provocati da strumenti termici (come piastra o phon) e trattamenti chimici.

A differenza di molti impacchi pre‑shampoo, la sua consistenza è sufficientemente densa da avvolgere la chioma e donare nutrimento immediato, lasciando la superficie più liscia già prima dello shampoo. L’applicazione è semplice: distribuisci il prodotto sui capelli bagnati dalla radice alle punte, attendi qualche minuto, poi procedi con il tuo shampoo abituale. Nel tempo ti accorgerai che i capelli fragili tenderanno a spezzarsi meno e scomparirà anche l’effetto crespo.

Pre-shampoo L'Oréal Paris Pre-shampoo per chi ha i capelli decolorati

Trattamento Pre‑Shampoo Decalcificante Kérastase

Questo pre‑shampoo firmato Kérastase si distingue per la sua azione fortificante e detossinante. Indicato per capelli rovinati e stressati, è caratterizzato da una formula studiata per eliminare residui minerali e impurità che possono accumularsi sulla fibra capillare e ostacolare l’assorbimento dei trattamenti successivi.

Grazie all’azione combinata di agenti riparatori e ingredienti nutrienti, il prodotto aiuta a ripristinare la struttura dei capelli indeboliti e sfibrati. Una volta applicato su capelli bagnati, lascialo in posa per alcuni minuti, poi passa allo shampoo. Il risultato sarà una chioma più facile da pettinare, con meno nodi e luminosissima.

Nuxe Hair Prodigieux Pre‑Shampoo Nourishing Mask

La maschera pre‑shampoo di Nuxe è un trattamento pensato per capelli secchi, fragili o privi di vitalità. La sua formula si basa su oli naturali nutrienti come l’olio di jojoba e l’olio di ricino biologico che lavorano in sinergia per ammorbidire la fibra capillare e restituire elasticità e morbidezza.

A differenza di altri pre‑shampoo che puntano esclusivamente sulla riparazione dei legami, questa maschera nutre in profondità le lunghezze, rendendo i capelli più facili da pettinare già prima dello shampoo. La fragranza, delicata e avvolgente, trasforma l’applicazione in un piccolo momento di benessere quotidiano. Come usarlo? Applica il prodotto su capelli bagnati o leggermente tamponati, lascialo agire per 5‑10 minuti, poi risciacqua prima di procedere con lo shampoo. Dopo poche applicazioni noterai capelli più morbidi, elastici e meno inclini alla secchezza.

Biolage Trattamento Pre‑Shampoo Ristrutturante per Capelli Danneggiati

Questo trattamento pre‑shampoo firmato Biolage è un’ottima soluzione per chi desidera una riparazione profonda e visibile della chioma senza rinunciare ad una texture leggera. La formula è pensata specificamente per capelli danneggiati da trattamenti chimici o stress meccanico ed è arricchita con ingredienti ristrutturanti che aiutano a rinforzare la fibra capillare dall’interno.

La sua applicazione prima del lavaggio consente di nutrire e riparare le lunghezze, preparando la chioma a ricevere shampoo e balsamo in modo più efficace. Stendilo sui capelli umidi, massaggialo per distribuire uniformemente, lascialo in posa qualche minuto e poi risciacqua. Noterai subito capelli più morbidi, setosi e facili da districare.

Pre-shampoo Biolage Pre-shampoo per capelli con danni da trattamenti chimici

John Frieda Blonde+ Hair Repair Pre Shampoo

Se come me hai capelli biondi che tendono a sfibrarsi o ingiallire a causa di decolorazione, tonalizzanti o calore eccessivo, questo trattamento pre‑shampoo pensato appositamente per capelli biondi può davvero fare la differenza. La sua formula si basa su una tecnologia brevettata che aiuta a rafforzare la fibra capillare nei punti più stressati, lavorando già prima del normale lavaggio.

Applicato sui capelli umidi prima dello shampoo, crea una sorta di scudo protettivo che comincia a riparare i danni causati dal tempo e dai trattamenti chimici, rendendo la chioma visibilmente più morbida e resistente. A differenza di molti prodotti generici, questo trattamento migliora anche la luminosità del colore biondo, favorendo riflessi più brillanti. Il modo migliore per usarlo è distribuirlo uniformemente dalle radici alle punte su capelli umidi, lasciarlo agire da uno a cinque minuti e poi risciacquare bene prima di procedere con shampoo e balsamo. Già dopo i primi utilizzi noterai che i capelli sono più predisposti ad essere pettinati senza tirare e meno soggetti a spezzarsi.

Aveda Botanical Repair Pre-Shampoo Treatment

Il trattamento di Aveda Botanical Repair è un pre‑shampoo innovativo con una formula in gel ricca di ingredienti di origine vegetale pensata per rinforzare e riparare i capelli danneggiati da trattamenti chimici, calore o stress meccanico. A differenza dei pre‑shampoo standard, la sua composizione utilizza una tecnologia a tripla azione che lavora in profondità sulla fibra capillare, aiutando a costruire nuovi legami internamente e a prevenire la formazione di nodi e rotture durante il lavaggio.

Oltre al retinolo, la miscela di oli nutrienti come avocado e tè verde ammorbidisce e leviga la chioma, rendendola più facile da gestire. L’aroma è fresco e delicato, rendendo l’applicazione un momento piacevole nella routine di bellezza. Per utilizzare questo trattamento al meglio stendilo sui capelli asciutti dalle radici alle punte e lascia agire tra i cinque e i dieci minuti prima di risciacquare e proseguire con shampoo e balsamo. Il risultato? Una chioma morbida e super setosa.

Pre-shampoo Aveda Pre-shampoo per capelli con avocado

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp