Chioma purificata e priva di impurità? Con lo shampoo metal detox si può, e la chioma risulta immediatamente più brillante e sana

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Elimina i metalli sulla chioma, lo shampoo must have è ora in sconto

Per chi ama prendersi cura della propria chioma c’è una nuova ossessione beauty a cui cedere, e la trovate adesso in sconto su Amazon. Si tratta dello shampoo metal detox di L’Oreal Professional Paris, un trattamento che elimina le particelle di metallo dalla chioma e dal cuoio capelluto, per donare a entrambi massimo benessere e una pulizia profonda, ad effetto detox.

Offerta L’Oreal Professional Paris Lo shampoo che elimina I metalli dalla chioma

Perché avere lo shampoo metal detox di L’Oreal Professional Paris

Uno shampoo mirato e un trattamento specifico per disintossicare la chioma e per donarle massima luminosità, detersione e morbidezza, agendo in modo mirato sui metalli che si possono depositare sui capelli colorati, schiariti e danneggiati, ma anche su tutti gli altri, ripristinandone le caratteristiche naturali e garantendoli massimo benessere.

Ma perché si ha bisogno di questo shampoo metal detox? Perché lavaggio dopo lavaggio, sulla chioma si possono depositare piccolissime particelle dei metalli contenuti nell’acqua, che penetrando all’interno delle fibre capillari vanno a intaccare e opacizzare la chioma, sfibrandola e portandola via via a un progressivo indebolimento. Tutte cose che possono portare a una maggior propensione alla rottura e a un cambio del colore della chioma, soprattutto se tinta.

Come agisce sulla chioma

Ed ecco che entra in gioco lo shampoo metal detox di L’Oreal, un vero concentrato di benessere per la chioma e che grazie dalla glicoamina, una sostanza abbastanza piccola da penetrare nella fibra del capello, la protegge dal deposito di questi metalli, rinforzando la chioma e agendo come una schermatura.

Uno shampoo anti-metallo, che deterge la chioma e la fibra eliminando ogni traccia e particella metallica, inglobandole e neutralizzandole durante il lavaggio e donando massima forza e lucentezza ai capelli fin dal primissimo utilizzo.

Uno shampoo metal detox dalla profumazione unica, agrumata e dalle sfumature di legno muschiato, grazie alla presenza di bergamotto salato, fiore di pompelmo e legno di guaicaco. Per donare alla chioma massimo splendore, una cura mirata e un effetto detox profondo, ma senza dimenticarsi del profumo e del fascino assoluto che solo una chioma leggera e che sa di buono sa avere.

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A chi è adatto lo shampoo metal detox di L’Oreal Professional Paris

Un prodotto adatto a ogni tipologia di capelli e particolarmente indicato per le chiome colorate, tinte, trattate e particolarmente sfibrate, da usare durante la vostra classica haircare routine ma con dei risultati ineguagliabili. Una crema densa che si trasforma in una piacevolissima schiuma, da massaggiare sul cuoio capelluto per eliminare ogni traccia di impurità e per permettergli di agire con il suo effetto detox, e da risciacquare con acqua una volta fatto, lasciando la chioma libera e pulita come non mai.

Uno shampoo professionale, che purifica i capelli dai residui di metallo e che ne amplifica il colore, lasciandoli estremamente brillanti, nutriti in profondità e con un aspetto immediatamente più sano. E riducendone al massimo la possibilità di rottura. Insomma, lo shampoo metal detox di L’Oreal Professional è il vostro nuovo must have da avere a portata di mano a ogni lavaggio, e che donerà nuova vita alla vostra chioma.

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