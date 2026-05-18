Shampoo, balsamo e uno spray che sublima la chioma in un unico set. Ecco il trattamento completo ai peptidi di collagene che stavate aspettando

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Il trattamento completo ai peptidi di collagene per un boost di benessere alla chioma

Non uno, non due, ma ben tre prodotti insieme per donare ai capelli tutto il benessere e la cura di cui hanno bisogno, e solo per poche ore avrete tutto a un prezzo piccolissimo. Un rituale completo ai peptidi di collagene, per regalare alla vostra chioma un concentrato di salute, radiosità e benessere immediato e a lunga durata. Parliamo del set completo, shampoo, balsamo e spray revitalizzante di L’Oreal Paris, Elvive, Bundle Collagen Lifter e Big Hair Day, tre prodotti quasi al prezzo di uno che garantiscono ai vostri capelli una cura a 360° e un aspetto luminoso e corposo fin dal primo utilizzo.

Offerta L’Oreal Il set completo per capelli ai peptidi di collagene

L’Oreal Paris, Elvive, Bundle Collagen Lifter e Big Hair Day

Un rituale completo da usare durante la vostra hair care routine e che è un vero boost di nutrenti mirati per la cura della chioma. Tre prodotti efficacissimi, specificatamente formulati e che sono un vero concentrato di benessere per i capelli, un mix di principi e di peptidi di collagene a cui, una volta provati, non riuscirete più a fare a meno.

Ma cosa sono questi peptidi di collagene che tanto fanno bene i capelli e di cui non dovreste privarvi? Si tratta di frammenti proteici ottenuti dalla scomposizione del collagene, che aiutano in diversi modi la chioma, contrastando la perdita di volume della stessa e mantenendola forte e sana.

Come agiscono i peptidi di collagene

Nello specifico, infatti, i peptidi di collagene svolgono ben tre funzioni di verse sulla chioma:

ne migliorano la struttura, idratandola e proteggendo la fibra capillare dal rischio di rottura;

idratandola e proteggendo la fibra capillare dal rischio di rottura; supportano il cuoio capelluto e la salute generale dei follicoli piliferi, fornendo aminoacidi che il corpo utilizza per produrre cheratina, ovvero la proteina principale dei capelli;

e la salute generale dei follicoli piliferi, fornendo aminoacidi che il corpo utilizza per produrre cheratina, ovvero la proteina principale dei capelli; svolgono un’importante azione antiossidante, idratando e proteggendo la chioma contro le aggressioni esterne.

Insomma, dei veri alleati per il benessere della chioma, dalla radice alle punte, e che con questo set completo avrà tutti i benefici che si merita in un solo acquisto mirato.

Com’è composto questo rituale ai peptidi di collagene

Uno shampoo e un balsamo volumizzanti ai peptidi di collagene, che ridonano massima corposità alla chioma, sollevando i capelli dalla radice e rendendoli morbidi e lucenti fin dal primo utilizzo. Due prodotti che aumentano il volume della chioma fino a 72 ore consecutive e che ridonano ai capelli lucentezza, setosità e tutto il benessere che solo una chioma ben idratata e protetta sa avere.

Ma anche uno spray ai peptidi di collagene, formulato per sollevare in modo immediato le radici della chioma e per rinfrescare i capelli a lungo, donandogli un aspetto più voluminoso e fresco, un effetto che migliora utilizzo dopo utilizzo, insieme al benessere dei vostri capelli.

Offerta L’Oreal Il set completo per capelli ai peptidi di collagene

Come si usa il set ai peptidi di collagene di L’Oreal

Un set che è un vero trattamento completo per i vostri capelli e che vale la pena avere ora visto lo sconto in atto ancora per pochissime ore.

Tre prodotti da aggiungere alla vostra haircare routine, usandoli come siete solite fare con il vostro classico shampoo e balsamo. Per lo spray, invece, dovrete applicarlo alla fine della vostra routine di bellezza, direttamente sulla chioma e lasciando che il suo profumo agrumato la riempia totalmente, lasciando i capelli luminosi, pieni di volume e sublimati all’istante. Insomma, questa si è che un’offerta a cui cedere, e che vi donerà la chioma che avete sempre sognato nel solo tempo di una classica haircare routine.

Sei in cerca di offerte? Iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram:

Offerte Tecnologia -> Clicca qui

Offerte per la Casa -> Clicca qui

Offerte Moda e Bellezza -> Clicca qui

Vuoi rimanere sempre aggiornata su tutte le novità beauty, moda e lifestyle? Iscriviti al nostro canale WhatsApp!