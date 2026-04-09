C’è una nuova tendenza in fatto di haircare. Si chiama shampoo sandwich ed è la tecnica per capelli pulitissimi che ha conquistato le star

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Cos'è lo shampoo sandwich e come realizzarlo

Sogni i capelli di Blake Lively o la chioma luminosa di Kim Kardashian? Il nuovo segreto delle star per una chioma favolosa è alla portata di tutti ed è lo shampoo sandwich. Un nome curioso per una tecnica di lavaggio decisamente furba che punta a detergere la cute, proteggendo le lunghezze e rendendole morbidissime. Nei saloni degli hairstylist di Hollywood e New York è diventata virale e richiestissima, ma il bello è che questa tecnica si può sperimentare anche a casa.

I prodotti che ti servono sono tre: un pre-shampoo, uno shampoo e un balsamo (o una maschera), ogni elemento dovrà servire per costruire il tuo panino, rappresentando la base, la farcitura e la copertura. Sei pronta a preparare il tuo sandwich?

Cos’è lo shampoo sandwich

Proprio come suggerisce il nome, dunque, lo shampoo sandwich consiste nel creare una sorta di “panino” sui capelli, utilizzando tre elementi: un primo strato, una farcitura e un secondo strato di chiusura. I passaggi dunque sono tre, fondamentali per proteggere i capelli, renderli luminosi, puliti e bellissimi. Il tutto stratificando i prodotti, uno dopo l’altro.

Ma andiamo con ordine. Il primo step di questa haircare routine è rappresentato da un trattamento ristrutturante che va applicato prima dello shampoo. Puoi usare un pre-shampoo, un balsamo oppure una maschera da lasciare in posa mezz’ora, applicandola da metà chioma.

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A questo punto dovrai passare al secondo strato del sandwich, ossia lo shampoo. Il prodotto detergerà la cute, regalandoti una chioma detersa e pulita, ma senza risultare aggressivo sulle punte.

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Il terzo “pezzo” del sandwich è infine rappresentato dal balsamo o dalla maschera. Da usare su tutte le lunghezze, evitando il cuoio capelluto che resterà purificato e super pulito. Al contrario il resto della chioma sarà ristrutturata e nutrita in profondità.

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Subito dopo l’asciugatura potrai notare i risultati dello shampoo sandwich: capelli luminosi e morbidi, per nulla appesantiti dallo shampoo, più leggeri e altamente idratati.

I benefici dello shampoo sandwich

Ma quali sono i benefici dello shampoo sandwich e per chi è consigliato? Lo strato idratante e protettivo che viene applicato prima del lavaggio sui capelli permette di creare uno scudo che consentirà di proteggere le lunghezze evitando che possano seccarsi.

L’uso del balsamo dopo lo shampoo invece aiuta a ripristinare l’elasticità e la morbidezza, consentendo una detersione efficace senza mettere a dura prova la chioma. Per chi è consigliato? Usalo se hai dei capelli grassi e che si sporcano facilmente, ma anche se hai capelli decolorati o tinti. Il pre-shampoo infatti è particolarmente utile per proteggere il pigmento colorato, evitando che possa perdersi con il lavaggio.

Gli esperti lo consigliano anche per le persone con capelli ricci o mossi, poiché può essere utile per definire meglio i ricci. Provalo infine per evitare l’effetto crespo: lo shampoo sandwich infatti contribuisce a trattenere l’umidità nel capelli, limitando l’effetto frizz. In generale il trattamento è ottimo per qualsiasi tipologia di chioma. L’unica raccomandazione? Se hai capelli sottili scegli shampoo, maschera e pre-shampoo che siano nutrienti e idratanti, privi di siliconi.

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