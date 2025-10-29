Abbiamo scoperto i prodotti preferiti di Demi Moore per la sua chioma iconica. E li vogliamo tutti

Sogni una chioma stupenda come quella di Demi Moore? Abbiamo scoperto i suoi prodotti preferiti e ora vogliamo acquistarli tutti!

Ammettiamolo: tutte, almeno una volta, abbiamo sognato capelli luminosi e splendidi come quelli di Demi Moore. L’attrice, ormai da diverso tempo, ha vissuto un glow up stupefacente per quanto riguarda la sua chioma che, dal red carpet alle strade di Los Angeles, appare sempre glossy e impeccabile.

Il merito di questa trasformazione è di una serie di prodotti per capelli che Demi ha iniziato ad usare dopo l’ennesima trasformazione sul set che l’aveva costretta a sottoporre ad uno stress ulteriore la sua chioma. I prodotti in questione sono quelli firmati Kevin Murphy, un brand di haircare professionale che mescola ingredienti naturali e scienza avanzata per donare leggerezza, forza e luce ai capelli.

A Hello Magazine, Demi Moore ha svelato di usar questi prodotti per coccolare la sua chioma, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. I capelli lunghi dell’attrice sono ormai diventati iconici e sono – diciamolo – invidiatissimi.

Per avere un risultato così basta seguire i consigli della star: usare pochissimo gli strumenti a caldo, non effettuare decolorazioni e usare prodotti con ingredienti naturali, nutrienti e idratanti.

Per quanto riguarda lo shampoo Kevin Murphy ha solo l’imbarazzo della scelta. Hai capelli secchi e fini? Allora quello che ti serve è un boost di idratazione con lo shampoo per capelli secchi Angel Wash. Troppe decolorazioni hanno seccato la tua chioma e l’hanno indebolita? Se noti spesso doppie punte e capelli spezzati punta sullo shampoo Coloru Wash di Kevin Murphy, studiato appositamente per chi ha i capelli colorati o decolorati.

Per ristrutturare e rafforzare la struttura della chioma, detergendo in modo efficace la cute, scegli invece lo shampoo Repair Me. Infine per capelli brillanti e lucidi, con effetto glossy come quello di Demi Moore, c’è lo shampoo Young Again.

La linea comprende anche balsami, conditioners e maschere particolarmente efficaci. Il conditioner Pumpling Rise, ad esempio, rimpolpa la chioma, contrasta la caduta dei capelli e permette di renderli più spessi, con una efficacia dimostrata.

Angel Rinse è invece un balsamo specifico per chi ha i capelli fini, spesso sottoposti a stress eccessivo e più fragili. Agisce in cinque minuti ed elimina l’effetto crespo senza appesantire, con risultati immediati. Fra i prodotti più amati per nutrire c’è poi il balsamo in formato spray Body Mass, per capelli morbidissimi e setosi.

Tanti i trattamenti da applicare sui capelli asciutti, per ottenere da subito un effetto specchio e proteggere in ogni momento della giornata la chioma. Come l’olio infuso Young Again, da applicare per ottenere capelli più spessi, forti e glossy. Ma anche la lozione per ricci elastici e sani, da usare per realizzare lo styling e proteggere al contempo.

Infine non poteva mancare la maschera, quella di Kevin Murphy è super recensita e amata, con ottime recensioni su Amazon. Si tratta di una maschera levigante e riparatrice infusa con olio di primula e di rosa canina. Contiene al suo interno capsule di trattamento a base di prugne Kakadu, alghe e vitamine per fornire ulteriore idratazione.

