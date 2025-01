Fonte: IPA Demi Moore, come è nato l'hair look dei Golden Globes 2025: i prodotti

Bellissima, elegante, sofisticata, con tra le mani un premio ambitissimo (e molto atteso) e a distinguerla la chioma iconica, che con il tempo è diventata un suo marchio di fabbrica. È Demi Moore: la splendida attrice ha lasciato senza fiato ai Golden Globes 2025, dove ha sfilato con un abito scintillante firmato da Armani Privé, trucco che metteva in evidenza lo sguardo e capelli da diva, extra lunghi e di un nero luminoso e intenso.

Favolosa, per una serata indimenticabile che l’ha vista stringere per la prima volta tra le mani un premio come interprete: a farle arrivare il riconoscimento di migliore attrice protagonista il film body horror The Substance.

E, oltre al talento e a quel senso di rivincita che l’ha fatta applaudire da tutto il mondo, a colpire di Demi è stato il suo hair look favoloso: la buona notizia è che i suoi capelli ipnotici nascondo un segreto che possiamo avere anche noi.

Demi Moore, come ricreare il suo hair look dei Golden Globes

Lunghi, dall’effetto decisamente glow e da vera diva: Demi More ha sfoggiato capelli perfetti in occasione dei Golden Globes 2025, riscrivendo le regole per una chioma che cattura gli sguardi. Non importa quanto si decida di accorciarli o di lasciarli crescere, la cosa più importante infatti è che siano sani, lucenti, dall’effetto naturale.

Fonte: IPA

Ma come possiamo copiare i segreti dell’hair look della diva? Facendo scorta degli stessi prodotti che ha utilizzato lei. A svelarli è stato Dimitris Giannetos, ambasciatore mondiale di Moroccanoil e suo hair stylist per la serata dei premi che ad Harper Bazar ha spiegato come ha creato quello stile: “All’evento Demi indossava un abito dorato Armani Privé e quindi, per richiamarlo, ho voluto mantenere i suoi capelli in classico stile vecchia Hollywood, ma allo stesso tempo eterei e naturali”.

Extra lunghi, morbidi, leggermente arricciati sul fondo e molto glamour, per arrivare a questo risultato ha utilizzato in particolare due prodotti: Moroccanoil Root Boost, per dare volume alle radici, e Moroccanoil Luminous Hair Spray Strong per fissarli.

Moroccanoil Root Boost è uno spray che esalta il volume e crea texture alla radice, prima di passare alla messa in piega con il calore. Oltre a questo, la formula è pensata per nutrire e per controllare l’elettricità statica. Il risultato finale è estremamente naturale, come si può vedere dalle immagini dei capelli della stessa Demi.

Moroccanoil Root Boost Spray che esalta il volume e nutre la chioma

Dopo l’hair stylist ha eseguito la messa in piega con spazzola rotonda applicando nel contempo uno spray texturizzante, in seguito li ha arricciati con l’aiuto di un ferro o di una piastra. Dopo ha spazzolato e – nel mentre – ha utilizzato Moroccanoil Luminous Hair Spray Strong.

Si tratta di una lacca che promette lunga tenuta ma che al tempo stesso è lavorabile, si spazzola via facilmente e senza lasciare residui. La sua formula contiene olio di Argan che promette di esaltare la luminosità del capello e di eliminare il crespo.

Moroccanoil Luminous Hair Spray Strong Lacca extra forte e con olio di Argan

Un risultato toglie il fiato e restituisce allo sguardo una chioma davvero wow e che resta al proprio posto per tutta la notte, anche una importante e ricca di emozioni come è stata quella dei Golden Globes 2025 per Demi Moore. Splendente e vincitrice, l’attrice ha ottenuto la sua rivincita dopo 45 anni nel mondo del cinema, ottenendo il primo riconoscimento di una carriera lunga, brillante e piena di ruoli indimenticabili che lei si è saputa cucire addosso, restituendo interpretazioni indimenticabili.

Capelli, gli altri due prodotti svelati da Demi Moore

Se questi due prodotti specifici sono stati i segreti dell’hair look che la diva ha sfoggiato ai Golden Globes 2025, in passato sono emersi anche altri marchi che Demi Moore apprezza molto.

Nello specifico lo ha raccontato nel 2023 a InStyle spiegando di essere una “fan sfegatata “di due prodotti della linea per capelli di Kevin Murphy: si tratta di uno shampoo e di un balsamo che promettono di mantenere la chioma idratata, liscia e morbida al tatto.

Hydrate-Me.Wash è uno shampoo alla prugna kakadu con un’altissima concentrazione di vitamina C, ma non solo, che idrata ed è extra lisciante, dissetando i capelli spenti, inoltre è un prodotto ricco di antiossidanti che regala ai capelli un aspetto sano e luminoso.

Un vero e proprio mai più senza per tutti coloro che vogliono sfoggiare una chioma sana e che toglie il fiato.

Hydrate-Me.Wash Shampoo di Kevin Murphy

Oltre a questo, ha esaltato il balsamo, sempre dello stesso marchio, Hydrate-Me.Rinse: si tratta di un prodotto che viene presentato come idratante, inoltre è realizzato con una miscela ricca di antiossidanti e aiuta a lisciare i capelli, regalando al tatto una sensazione di morbidezza setosa. Su Amazon si trova nel formato da 40 ml.

Hydrate-Me.Rinse Balsamo di Kevin Murphy nel formato 40 ml

Anche questo è da provare. Questi sono alcuni dei segreti della chioma perfetta e iconica di Demi Moore che, a 62 anni, resta ancora una delle donne e delle attrici più belle e affascinanti di Hollywood.

Vuoi conoscere tutte le novità, i trend, i migliori prodotti e i segreti delle star? Iscriviti al nostro Canale Telegram dedicato al beauty e resta aggiornata.