Demi Moore è tornata sulla cresta dell’onda. La diva simbolo degli Anni ’80 e ’90 è tornata a mostrare il suo talento nel conturbante horror The substance . Un ruolo inedito per l’attrice, che ha scelto di mostrare un lato di sé più intenso e sfaccettato. E alla nuova carriera si accompagna un nuovo look, più maturo e raffinato.