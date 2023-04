Michelle Hunziker nonna a 46 anni svela le sue paure su Instagram

Fonte: Getty Images Da Demi a Michelle: le nonne vip più belle dello show biz

Michelle Hunziker è diventata nonna a 46 anni di Cesare Augusto il 30 marzo 2023 e, per lei, non potrebbe esserci gioia più grande. Dopotutto lo aveva detto: avere un nipotino da giovanissima è sempre stato il suo sogno. Eppure, ora che questo desiderio si è realizzato, alcune granitiche certezze della conduttrice svizzera hanno iniziato a scricchiolare. A cominciare dalla volontà di farsi chiamare nonna, che ha respinto scherzosamente suggerendo un nuovo nome, per finire con le sue prime paure che ha cercato di esorcizzare su Instagram.

Michelle Hunziker, essere nonna a 46 anni: i suoi timori

“Se Ineke è ancora la nonna di tutti, io posso essere mamma al cubo“. È così che Michelle Hunziker ha voluto esprimere, in maniera ironica, il suo timore di essere chiamata nonna. E sì, perché se da un lato avere stretto tra le braccia il suo nipotino Cesare Augusto l’ha riempita di felicità, dall’altro l’ha messa pericolosamente di fronte all’inesorabile incedere del tempo.

È quindi tornata su Instagram per un appello molto particolare e per cercare sostegno, in un modo tutto suo, nelle altre giovanissime che sono appena diventate nonne. “Tenere alta la bandiera della nonnitudine”, l’ha definito lei, ma probabilmente è stato un modo per sentirsi meno sola e per affrontare con più forza questo momento che – inevitabilmente – l’ha messa di fronte a una serie di interrogativi.

“In questa nuova veste di nonnitudine ho scoperto una cosa interessante – ha esordito nelle sue storie di Instagram – e cioè che l’Italia pullula di nonni e nonne quarantenni. Ma c’è una sorta di tabù: non vogliono farsi chiamare nonni, oppure hanno paura a dirlo e portare in alto la bandiera della nonnitudine. Insorgete nonne, oggigiorno la nonnitudine non ha più che a fare con l’età: è uno state of mind! La nonnitudine è una cosa meravigliosa e nel 2023 con tutte le battaglie che stiamo facendo vuoi non battagliare per dimostrare che la nonnitudine non è collegata all’età anagrafica?”.

La conduttrice svizzera è stata così sommersa dalle foto delle tantissime nonne bellissime e giovanissime che si sono dette orgogliose dei loro nipoti. Una moltitudine di “nonne 2.0” si è stretta intorno a Michelle Hunziker che oggi, ad appena 46 anni, può gioire di una nuova vita senza avere le responsabilità tipiche dei genitori.

Michelle Hunziker nonna, la scelta per Cesare

Avrà una casa piena di bambini, Michelle Hunziker, che ha ancora due figlie da crescere. Sole e Celeste, le bambine nate dall’amore per Tomaso Trussardi, sono delle zie molto giovani e pronte ad accogliere in casa il loro nipotino, per il quale è già stato preparato un angolo ad hoc.

La decisione della conduttrice di Striscia La Notizia è però apparsa chiara fin dal principio. Non ha mai mostrato Cesare Augusto, che è già stato battezzato nella clinica in Svizzera dov’è nato, lasciando che siano sua figlia Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza a decidere il momento giusto per mostrare il bambino.

Intanto, la neo-mamma è tornata sui social per raccontare dei suoi primi giorni con il bambino e dell’esperienza dell’allattamento. Sta compiendo tutto a piccoli passi, nonostante la curiosità intorno al nuovo nato sia tantissima. La famiglia è inoltre già tornata a casa, accompagnata da nonna Michelle e dal grande amico Tommaso Zorzi.