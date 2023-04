Aurora Ramazzotti battezza il figlio Cesare Augusto. Ma Eros non c’è

Aurora Ramazzotti è diventata mamma per la prima volta lo scorso 30 marzo e ha già battezzato il piccolo Cesare Augusto nella cappella della clinica Sant’Anna di Sorengo, in Svizzera, dove ha partorito. Era presente alla cerimonia Michelle Hunziker, ma stranamente nonno Eros Ramazzotti non c’era.

Aurora Ramazzotti, il battesimo Cesare Augusto con Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono dunque finalmente genitori e hanno dato il lieto annuncio attraverso i social, Instagram e TikTok, come ormai è prassi tra i vip e non. La coppia ha pubblicato alcune primissime immagini della neomamma e del piccolo Cesare Augusto stando ben attenti a non rivelare il volto del bebè. Ci siamo così inteneriti davanti al pugnetto paffutello del neonato o di fronte quel fagottino vestito con una tutina di lana azzurra.

L’emozione di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è immensa. Ovviamente i nonni hanno esternato i loro sentimenti con messaggi speciali condivisi su Instagram, di modo che i tanti fan potessero partecipare al dolce evento. Intanto la presentatrice è tornata in tv con Striscia la Notizia dove prima di andare in onda ha mandato un messaggio alla sua primogenita, ora anche lei mamma, mentre il cantante è tornato al suo tour.

Intanto, Aurora e Goffredo iniziano la loro nuova vita da genitori e per questo hanno deciso di prendersi un momento tutto privato, limitando al massimo gli accessi ai social. Specialmente la mamma che ha deciso di non comparire più finché non avrà capito cosa le è successo, sono parole sue.

In effetti sono molte le cose da organizzare. Tra queste il battesimo del piccolo Cesare Augusto. Contrariamente alle aspettative la coppia non ha voluto cerimonie in pompa magna, alla presenza di amici e super ospiti, magari documentando tutto con un servizio fotografico da vendere in esclusiva a qualche rivista. Aurora Ramazzotti ha voluto al contrario un battesimo intimo, celebrato poco dopo la nascita del bebè.

Eros Ramazzotti, perché non ha partecipato al battesimo del nipote

Stando a quanto riporta il Corriere del Ticino, Cesare Augusto è stato battezzato nella cappella della clinica Sant’Anna di Sorengo, dove ha dato alla luce il bebè. La cerimonia si è svolta il 3 aprile ed è stata celebrata da Don Felice. Subito dopo c’è stato un piccolo aperitivo e poi Aurora è ritornata nella sua camera, in attesa delle dimissioni previste per il 4 aprile.

Al battesimo era presente Michelle Hunziker ma non Eros Ramazzotti. L’assenza del nonno ha sollevato qualche perplessità. Come mai ha rinunciato a partecipare a un momento così importante, tra l’altro si tratta del primo nipotino. L’unica motivazione plausibile è che il cantante è impegnato in un tour che lo vede esibirsi a Firenze il 4 aprile, cioè il giorno dopo del battesimo. Forse non faceva a tempo a presenziare e a trovarsi nel capoluogo toscano per allestire il concerto. Il dubbio resta.

In ogni caso, Aurora ha voluto celebrare le sue radici, svizzera e romana, con il suo bambino. Infatti ha scelto di partorire nella stessa clinica svizzera dove è nata, ma ha dato a suo figlio il nome che simboleggia l’essenza di Roma, Cesare Augusto.