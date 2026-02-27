Eros Ramazzotti e Alicia Keys Sanremo 2026: la commozione di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti commentano il trionfo di Eros Ramazzotti a Sanremo 2026 dopo l’esibizione con Alicia Keys sulle note de L’Aurora, canzone scritta dall’artista romano per la figlia.

Eros Ramazzotti commuove Aurora e Michelle Hunziker

Sia Michelle Hunziker che Aurora Ramazzotti hanno scelto le Stories di Instagram per raccontare la loro commozione. Entrambe erano di fronte alla tv, sintonizzate sul Festival nella terza serata di Sanremo 2026, pronte a sostenere Eros Ramazzotti.

Il cantante è salito sul palco dell’Ariston, accolto da Carlo Conti e Laura Pausini, insieme ad Alicia Keys. L’arista ha aperto il suo intervento cantando Adesso tu, poco dopo è stato raggiunto dalla collega e i due hanno dato vita ad un emozionante duetto. Alicia Keys, seduta al pianoforte, ha cantato per la prima volta in italiano, accompagnando con la musica Eros.

Il brano scelto non poteva che essere L’Aurora, canzone iconica scritta da Ramazzotti per celebrare la nascita della sua primogenita. E, nonostante dei piccolo problemi tecnici all’inizio, l’esibizione è stata emozionante e coinvolgente. Uno fra i momenti più belli del Festival, commentato da due donne che hanno fatto parte (e fanno tutt’ora parte) della vita del cantante.

Michelle infatti ha pubblicato una clip che riprende il duetto di Alicia Keys ed Eros Ramazzotti, aggiungendo dei cuori e delle faccine commosse. Lo stesso ha fatto sua figlia Aurora, colpita dal tributo ricevuto all’Ariston.

L’amore (mai finito) di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno vissuto una delle storie d’amore più belle ed emozionanti di sempre. L’incontro nel backstage di un concerto, poi la relazione, le nozze e la nascita di Aurora. La favola di Eros e Michelle sembrava destinata a durare per sempre, sino all’addio, arrivato nel 2002 in un periodo particolarmente difficile per la conduttrice.

Nonostante il divorzio però il cantante e la presentatrice sono riusciti, negli anni, a costruire un rapporto fatto di affetto e sostegno reciproco. Lo dimostrano le vacanze fatte insieme, anche con la figlia Aurora, ma soprattutto le parole che spesso si sono dedicati.

“Con Eros oggi siamo fratelli e famiglia – ha raccontato lei di recente -, ci vogliamo un bene dell’anima ed è ancora più bello, ma penso alla sofferenza che c’è stata per aver perso un momento così importante in cui eravamo all’apice dell’amore”. E riguardo al loro addio, arrivato nel periodo in cui era vittima di una setta, ha aggiunto: “Oggi mi comporterei in modo diverso. Ma quando sei giovane sei pieno di lacune e deficit emotivi e non sai come affrontare le cose. Non sono stata in grado di gestire la situazione perché ero troppo piccola e poi sono entrata in quella fase orribile. Inoltre era morto il mio papà, era una condizione veramente difficile”.

Dopo la fine del matrimonio con Eros, Michelle ha sposato Tomaso Trussardi da cui ha avuto Sole e Celeste, ma con cui il matrimonio è finito nel 2022. Oggi è single dopo l’addio a Nino Tronchetti Provera. Anche Eros si è le risposato con Marica Pellegrinelli, da cui ha avuto due figli, con una separazione arrivata nel 2019.

