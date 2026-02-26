Eros Ramazzotti ha riportato tutti indietro nel tempo con una versione un po’ rivista di Adesso tu. È uno dei brani più noti e apprezzati della sua discografia. Quello col quale ha vinto Sanremo 1986. Da allora la sua carriera è esplosa e lui è stato consacrato a star internazionale.
Dopo una chiacchierata con Carlo Conti, seduti sulle scale come due ragazzini, ecco arrivare Alicia Keys. Per la prima volta all’Ariston, intenzionata a cantare in italiano. Una dedica nella dedica, cantando per i loro figli e non solo. Lei ha infatti deciso di cantare in italiano, per la memoria dei suoi nonni siciliani.
“Mi chiamo Alicia Augello Cook. Nelle mie vene scorre sangue siciliano e il mio carattere è mediterraneo, non c’è dubbio. Sono passionale, creativa e istintiva. Mi rendo conto d’appartenere a questa terra appena scendo dell’aereo. Qui mi sento a casa. Quando cantai a Palermo, per me fu la realizzazione di un sogno. Dalla Sicilia proviene parte della famiglia di mia madre. Unico rimpianto? Lei non ha mai appreso la lingua e, quindi, neanche io”.
Gaffe a Sanremo
Tutto pronto, o quasi. Il pianoforte giunge al centro del palco dell’Ariston e Alicia Keys si siede, anzi no. Stupendo Carlo Conti, infatti, inizia a suonare restando in piedi, come suo solito. La grande emotività del momento, però, sfuma rapidamente.
Il motivo è tecnico e, di fatto, imbarazzante. “Nessuno sente il mio pianoforte”, ripete la cantante. Un po’ di tentativi, qualche tasto premuto, il pollice sollevato ma nulla da fare. “Il bello della diretta”, dice Eros, ma Carlo Conti è già pronto a intervenire. Nessun minuto va sprecato, com’è ormai chiaro.
Ecco che lancia la pubblicità, anticipata, dando la possibilità ai tecnici di risolvere il tutto. Una piccola gaffe, certo, se non fosse ormai sistemico il problema dell’audio all’Ariston. Nulla però può disturbare un momento del genere. Al ritorno in studio, infatti, l’emozione era ancora palpabile ed è esplosa in un coro commosso.
L’Ariston innamorato di Alicia Keys ed Eros Ramazzotti
Il duetto di Eros Ramazzotti e Alicia Keys sulle note de L’aurora si è poggiato su un tappeto di voci. Quelle del pubblico dell’Ariston, che ha cantato dall’inizio alla fine questo brano senza tempo. Alicia Keys ci ha messo tutta se stessa, proponendo un italiano in stile Mariah Carey.
Alchimia evidente tra le due star, omaggiate infine da una standing ovation. Uno splendido momento, concluso poi da Empire State Of Mind, in inglese ovviamente. Un Sanremo 2026 in salsa internazionale, che ci porta un po’ indietro nel tempo.