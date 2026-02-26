Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Eros Ramazzotti e Alicia Keys a Sanremo 2026: che gaffe

Eros Ramazzotti ha riportato tutti indietro nel tempo con una versione un po’ rivista di Adesso tu. È uno dei brani più noti e apprezzati della sua discografia. Quello col quale ha vinto Sanremo 1986. Da allora la sua carriera è esplosa e lui è stato consacrato a star internazionale.

Dopo una chiacchierata con Carlo Conti, seduti sulle scale come due ragazzini, ecco arrivare Alicia Keys. Per la prima volta all’Ariston, intenzionata a cantare in italiano. Una dedica nella dedica, cantando per i loro figli e non solo. Lei ha infatti deciso di cantare in italiano, per la memoria dei suoi nonni siciliani.

“Mi chiamo Alicia Augello Cook. Nelle mie vene scorre sangue siciliano e il mio carattere è mediterraneo, non c’è dubbio. Sono passionale, creativa e istintiva. Mi rendo conto d’appartenere a questa terra appena scendo dell’aereo. Qui mi sento a casa. Quando cantai a Palermo, per me fu la realizzazione di un sogno. Dalla Sicilia proviene parte della famiglia di mia madre. Unico rimpianto? Lei non ha mai appreso la lingua e, quindi, neanche io”.

Gaffe a Sanremo

Tutto pronto, o quasi. Il pianoforte giunge al centro del palco dell’Ariston e Alicia Keys si siede, anzi no. Stupendo Carlo Conti, infatti, inizia a suonare restando in piedi, come suo solito. La grande emotività del momento, però, sfuma rapidamente.

Il motivo è tecnico e, di fatto, imbarazzante. “Nessuno sente il mio pianoforte”, ripete la cantante. Un po’ di tentativi, qualche tasto premuto, il pollice sollevato ma nulla da fare. “Il bello della diretta”, dice Eros, ma Carlo Conti è già pronto a intervenire. Nessun minuto va sprecato, com’è ormai chiaro.