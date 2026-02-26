Sanremo 2026, orari terza serata. A che ora finisce e quando escono Eros Ramazzotti e Alicia Keys

La scaletta della terza serata di Sanremo 2026: quando inizia e finisce il Festival, ma soprattutto quando canteranno Eros Ramazzotti e Alicia Keys.

IPA Carlo Conti e Laura Pausini

Nella terza serata di Sanremo 2026, Carlo Conti e Laura Pausini tornano sul palco dell’Ariston per presentare i cantanti in gara, ma anche per accogliere gli ospiti, da Eros Ramazzotti e Alicia Keys, alla co-conduttrice Irina Shayk.

A che ora inizia e finisce la terza serata di Sanremo 2026

L’appuntamento è per le 20.40 orario di inizio della terza serata di Sanremo 2026. In apertura ci sarà la sfida finale fra le Nuove Proposte. Sul palco dell’Ariston dunque saliranno Nicolò Filippucci e Angelica Bove, presentati da Gianluca Gazzoli. La prima a cantare sarà Angelica con la sua Mattone, in seguito si esibirà Nicolò con Laguna.

La consegna del Premio della Critica Mia Martini e Premio Sala Stampa Lucio Dalla avverrà poco prima delle 21 con l’annuncio del vincitore (e noi abbiamo già fatto il nostro pronostico su chi la spunterà). Solo alle 21.06, secondo la scaletta della terza serata di Sanremo 2026, inizierà la gara fra i 15 big. La terza serata terminerà alle 1.12 poco prima i conduttori leggeranno la classifica provvisoria e si collegheranno con Nicola Savino che conduce il Dopo Festival.

Ecco la scaletta dei cantanti riportata in ordine di uscita.

Quando arrivano Eros Ramazzotti e Alicia Keys

Alle 21.53 Carlo Conti e Laura Pausini presenteranno i co-conduttori della terza puntata di Sanremo 2026: Irina Shayk e Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann, ma anche di Maria De Filippi, con imitazioni che sorprenderanno il pubblico del Festival e divertiranno. Ospiti della serata anche Virginia Raffaele e Fabio De Luigi che regaleranno di sicuro momenti di divertimento e spensieratezza.

In collegamento esterno invece si esibiranno da Piazza Colombo i The Kolors, mentre Max Pezzali, come di consueto, sarà sulla nave da crociera che si trova al largo di Sanremo. Ma quando arriveranno Eros Ramazzotti e Alicia Keys? Alle 22.37 sarà il momento dei due grandi artisti.

Eros verrà presentato dalla voce di Pippo Baudo, conduttore legatissimo al Festival e ricordato già più volte da Carlo Conti. Canterà la canzone Adesso tu, in seguito lui e Alicia Keys si esibiranno sulle note de L’Aurora. Infine ci sarà un’altra esibizione di Alicia.

“Cantare in italiano su questo palco iconico ha un altro livello di magia – ha spiegato l’artista -. Non l’ho mai fatto prima d’ora. Ho sempre portato con fierezza la mia eredità italiana e essere qui a Sanremo oggi mi permetterà di cantarla a voce alta. Sarà un’occasione speciale per onorare con orgoglio le mie radici, i miei nonni siciliani e il grande potere della musica che non conosce confini! Sono certa che sarà una serata indimenticabile!”