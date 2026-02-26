Ubaldo Pantani, la lunga storia (finita) con Virginia Raffaele

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Quando si parla di imitatori, spesso restano impressi i volti che diventano iconici, gli sketch virali, le battute che entrano nel linguaggio comune. La comicità, in questi casi, è fatta di maschere riconoscibili e personaggi che sembrano quasi vivere di vita propria. Ma la visibilità dei ruoli ironici non sempre va di pari passo con quella di chi li porta in scena. Anzi, a volte succede il contrario: più i personaggi diventano popolari, più la vita privata resta sullo sfondo.

Ubaldo Pantani è un artista che riempie la scena con i suoi personaggi mantenendo però un confine netto con la sfera personale. La sua comicità è esposta, la sua vita privata molto meno. Eppure, nel suo passato sentimentale c’è stata una relazione che incuriosisce ancora oggi: quella con un’altra protagonista dell’arte imitatoria italiana, Virginia Raffaele.

L’amore tra Ubaldo Pantani e Virginia Raffaele

Quella tra Ubaldo Pantani e Virginia Raffaele non è mai stata una storia da copertina. La coppia sembra essersi amata molto, ma senza mai trasformare la relazione in qualcosa da raccontare pubblicamente. Niente romanticismo da intervista, nessuna costruzione da coppia simbolo come spesso accade quando due persone dello spettacolo iniziano una storia sentimentale: la loro è sempre stata una storia molto privata, anche mentre le loro carriere iniziavano a prendere forma.

La relazione è durata circa cinque anni, ma i dettagli pubblici sono sempre rimasti pochi. Non perché mancasse interesse, ma perché entrambi hanno scelto di non alimentare il racconto. Le informazioni su di loro sono arrivate negli anni in modo sporadico, senza mai diventare una narrazione vera e propria.

Anche la fine della loro storia è stata coerente con tutto il resto. Quando si sono lasciati, non ci sono stati drammi mediatici né retroscena rumorosi. Nessun racconto post-rottura, nessuna intervista chiarificatrice: entrambi hanno scelto di non entrare nei dettagli, lasciando la separazione fuori dal circuito del gossip.

Uno degli aspetti più raccontati, però, riguarda il rapporto che Virginia Raffaele aveva costruito con la figlia di Pantani, nata da una relazione precedente. Un legame lontano dai riflettori che ha regalato all’attrice bellissime sensazioni. Dopo la rottura con Pantani, infatti, Virginia ha raccontato di sentire molto la mancanza.

Il talento (in comune) che li ha resi iconici

Oltre alla dimensione personale, Ubaldo Pantani e Virginia Raffaele hanno condiviso anche un pezzo importante di percorso professionale. Due comici amatissimi, due stili diversi ma ugualmente riconoscibili che nel tempo sono entrati nell’immaginario collettivo con personaggi diventati iconici.

Virginia Raffaele negli anni ha costruito una carriera trasversale passando con naturalezza da attrice a conduttrice, senza mai perdere la sua cifra più riconoscibile: un’ironia affilata e un talento imitativo che ha fatto scuola. Le sue battute taglienti, la capacità di trasformarsi completamente sul palco e in tv, le hanno permesso di imporsi come uno dei volti più solidi dello spettacolo italiano contemporaneo.

Ubaldo Pantani, dal canto suo, ha sempre puntato su una comicità fatta di personaggi esilaranti e trasformismi curati nei dettagli. È diventato negli anni uno dei volti di punta dei programmi della Gialappa’s Band, dove ha dato vita a una galleria di imitazioni diventate cult. Tra tutte, quella di Lapo Elkann, portata anche al tavolo di Che tempo che fa, resta una delle più riconoscibili.

Ed è proprio grazie a Lapo Elkann che, nel 2026, Carlo Conti lo ha invitato a prendere parte al Festival di Sanremo con una proposta inaspettata in diretta nel programma di Fabio Fazio.