Carlo Conti invita a Sanremo il “Lapo” di Che Tempo che Fa: la reazione di Fazio

IPA Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkan a "Che Tempo che Fa"

Il Festival di Sanremo è ormai alle porte: al via martedì 24 febbraio, Carlo Conti è pronto ad aprire le porte del Teatro Ariston dopo mesi di attese, indiscrezioni e annunci ufficiali.

Sempre impegnatissimo, il conduttore e direttore artistico è comunque riuscito a intervenire, anche se in collegamento, alla puntata di Che Tempo che Fa per un’ultima intervista con Fabio Fazio prima dell’apertura della kermesse.

Un momento in cui, oltre alle consuete risposte di rito, Conti ha spiazzato Fazio lasciandosi andare a un invito particolare rivolto a Ubaldo Pantani, il “Lapo” della trasmissione.

Carlo Conti invita “Lapo” a Sanremo e spiazza Fabio Fazio

Se Carlo Conti è da sempre uno dei volti più amati della tv italiana, nelle settimane che hanno preceduto Sanremo 2026 lo è diventato ancora di più. Tutti hanno voluto incontrarlo, intercettarlo, strappargli qualche dettaglio sulla settimana della kermesse che sta finalmente per aprire i battenti in Riviera.

E il conduttore, sempre sorridente e attento a non dire una parola di troppo, ha dimostrato di sapere bene con chi potersi lasciare andare. Dopo settimane di annunci tra tg e programmi, l’ultima apparizione televisiva prima dell’Ariston è stata proprio da Fabio Fazio, nella sua puntata domenicale di Che Tempo che Fa.

Un arrivo attesissimo, durante il quale Conti ha raccontato alcune sensazioni pre-Festival ma è anche riuscito a sorprendere il padrone di casa del Nove. Parlando del clima leggero del programma e delle sue incursioni ironiche, il direttore artistico ha chiamato in causa Ubaldo Pantani, presenza fissa nei panni di “Lapo”.

A quel punto, rivolgendosi direttamente a Fazio, Conti ha lanciato una proposta a metà tra provocazione e invito vero e proprio: “Che ne dici se il tuo Lapo, che sta un po’ qui e un po’ là, una di queste sere viene a Sanremo?”, entrando ancora più nel dettaglio e ipotizzando perfino un ruolo da co-conduttore, magari nella serata del giovedì.

La reazione in studio non si è fatta attendere. Fazio, visibilmente sorpreso, ha fatto entrare “Lapo” in studio. Pantani, senza mai uscire dal personaggio, ha raccolto subito l’assist: “Accetto con grande piacere, perché si tratta di un evento al quale non si può dire di no. Si tratta del Festival della canzone italiana, di quale canzone si scopre lì”.

Carlo Conti, l’emozione pre-Sanremo

Ma la presenza di Conti ha anche aiutato gli spettatori di Che Tempo che Fa a immergersi meglio nell’atmosfera di Sanremo 2026. Il conduttore ha raccontato l’emozione dell’incontro con il presidente Mattarella insieme ai Big in gara e ha condiviso anche qualche retroscena su come Laura Pausini stia vivendo l’impegno da co-conduttrice.

Piccoli frammenti che hanno restituito il ritratto di un Conti coinvolto e consapevole, mentre si avvicina a quello che ha più volte definito il suo ultimo Festival. Un passaggio che sa di chiusura del cerchio, ma anche di celebrazione.

Intanto, la macchina sanremese ha continuato a correre: ospiti già annunciati, cast definito, serate pronte a prendere forma. Il debutto è ormai vicino, ma conoscendo Conti non è detto che non arrivi ancora qualche sorpresa dell’ultimo minuto.