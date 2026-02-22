Anticipazioni Che Tempo Che Fa del 22 febbraio: Carlo Conti super ospite di Fazio

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Torna domenica 22 febbraio su Nove il tradizionale appuntamento con una delle trasmissioni più seguite della tv italiana, Che Tempo Che Fa. Fabio Fazio ci regala ancora una volta una serata che mescola grandi ospiti, cultura, musica e e intrattenimento in un mix irresistibile. Con lui, come sempre, le inseparabili compagne d’avventura Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Anche la puntata del 22 febbraio si preannuncia ricca di ospiti e storie tra cui spicca la presenza di Carlo Conti, presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, mentre il Tavolo sarà animato dalla presenza tra gli altri di Michele Zarrillo, Nino Frassica, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio.

Che Tempo Che Fa, ospiti e anticipazioni del 22 febbraio

Grandi nomi del mondo della tv, della musica e dello spettacolo nella nuova, attesa puntata di Che Tempo Che Fa, il talk show guidato da Fabio Fazio in onda la domenica sera su Nove. A soli due giorni dall’inizio della kermesse, il protagonista più atteso non poteva che essere Carlo Conti: il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2026 arriva per raccontare il dietro le quinte della kermesse, offrendo al pubblico uno sguardo privilegiato sulle scelte artistiche e sul clima che si respira a Sanremo nelle ore che precedono il debutto.

Accanto alla musica e al racconto dello spettacolo, la puntata lascia spazio anche alla leggerezza: tra gli ospiti arriva Enrico Brignano, impegnato nei teatri con il suo spettacolo Bello di mamma, pronto a portare in studio quell’ironia quotidiana che lo ha reso uno dei comici più amati dal pubblico italiano.

Atteso da Fazio anche Umberto Tozzi: l’artista festeggia mezzo secolo di musica con il tour L’ultima notte rosa – The Final Show, presentato come la tournée d’addio prima di salutare il palco. Un congedo in grande stile per uno dei cantautori italiani più ascoltati anche fuori dai confini nazionali, il cui repertorio continua a vivere nella memoria collettiva e nelle colonne sonore di intere generazioni.

Il salotto di Fabio Fazio accoglierà anche ospiti che negli anni hanno lasciato il segno nel dibattito pubblico italiano, tra loro Antonio Di Pietro e Gherardo Colombo, due figure simbolo di stagioni decisive della magistratura, pronti a offrire il loro punto di vista su giustizia e attualità.

A portare uno sguardo culturale sarà lo scrittore Paolo Giordano, vincitore dei più importanti premi letterari italiani, mentre la voce della scienza sarà affidata al virologo Roberto Burioni. Non mancherà poi l’analisi politica, con interventi di Ferruccio de Bortoli, Francesco Costa e Massimo Giannini, affiancati dalle testimonianze giornalistiche di Cecilia Sala e Marco Varvello, per ampliare il racconto anche allo scenario internazionale.

Che tempo che fa, gli ospiti del Tavolo di Fazio

Come sempre ad animare la serata di Che Tempo Che Fa ci sarà anche l’imperdibile Tavolo che, anche nella puntata del 22 febbraio, si preannuncia ricco e frizzante come sempre, tra battute, racconti e interventi spontanei. Tra i protagonisti della chiusura ci saranno Michele Zarrillo, in tour con 1996 – 2026 L’elefante e la farfalla e la leggenda dello sci Gustav Thöni, che ripercorre la sua carriera nel libro Una scia nel bianco. Con loro anche tanti altri personaggi super amati, da Nino Frassica a Mara Maionchi, da Gigi Marzullo a Orietta Berti, passando per Paolo Rossi, la Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani, Cristiano Malgioglio, Francesco Paolantoni e Giucas Casella.

Dove e quando vedere Che tempo che fa

I fan di Che Tempo Che Fa possono seguire la nuova puntata in diretta su Nove a partire dalle 19.30 circa, oppure live streaming e on demand sul sito ufficiale della rete e su Discovery+, disponibile per tutti gli abbonati. I telespettatori del programma condotto da Fazio con la presenza di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, potranno anche interagire con i canali social ufficiali di Che Tempo Che Fa.