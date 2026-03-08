Anticipazioni Che Tempo Che Fa dell’8 marzo: Patty Pravo e Arisa super ospiti di Fazio

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Patty Pravo e Arisa

Nuovo imperdibile appuntamento domenica 8 marzo su Nove con Che Tempo Che Fa, una delle trasmissioni più seguite e apprezzate della tv italiana. Come sempre alla guida del talk ci sarà Fabio Fazio con le inseparabili compagne d’avventura Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

La puntata del giorno della Festa della Donna ci regalerà ancora una volta una serata con grandi ospiti del mondo della musica, della televisione e della cultura, per un mix irresistibile di intrattenimento e storie di vita. Nella nuova puntata spicca senza dubbio la presenza di due delle regine della musica italiana, reduci dal successo all’ultimo Festival di Sanremo, ovvero Patty Pravo e Arisa. Non mancherà ovviamente il consueto Tavolo che sarà animato come sempre da personaggi quali Nino Frassica, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Orietta Berti e tanti altri.

Che Tempo Che Fa, ospiti e anticipazioni dell’8 marzo

La domenica sera televisiva torna ad accendersi con uno degli appuntamenti più amati dal pubblico italiano, Che Tempo Che Fa, il talk guidato da Fabio Fazio che da anni riesce a mescolare con eleganza spettacolo, attualità e grandi interviste. Anche la puntata dell’8 marzo promette di regalare momenti interessanti e ospiti molto attesi, con un parterre che attraversa mondi diversi, dalla musica alla cultura, fino alle storie che hanno segnato il dibattito pubblico negli ultimi mesi.

A dominare la scena sarà innanzitutto la musica italiana, con due artiste amatissime che arrivano direttamente dall’atmosfera ancora calda del Festival di Sanremo. Tra le ospiti più attese c’è Patty Pravo che tornerà nello studio di Fazio per raccontare la sua ultima avventura sanremese dove ha presentato il brano Opera, ma anche per ripercorrere una carriera straordinaria che quest’anno raggiunge un traguardo simbolico: sessant’anni di musica.

Accanto a lei ci sarà anche Arisa, artista amatissima dal pubblico e da sempre protagonista di una carriera fatta di trasformazioni, sperimentazioni e ritorni sorprendenti. La cantante parlerà della sua esperienza al Festival e dei progetti che la attendono nei prossimi mesi, tra musica e nuove sfide artistiche.

Anticipazioni Che Tempo Che Fa 8 marzo: gli altri ospiti

La serata proseguirà poi con uno spazio dedicato alla cultura e al teatro grazie alla presenza di Stefano Massini, drammaturgo e narratore tra i più apprezzati sulla scena internazionale, che arriverà in studio per presentare il suo nuovo progetto televisivo Io, Vladimir – Stefano Massini racconta Putin.

La puntata si arricchirà anche di un momento di riflessione legato alla Giornata internazionale della donna, con un approfondimento dedicato all’educazione affettiva e al tema delle relazioni. In studio arriveranno Gino Cecchettin, padre di Giulia Cecchettin, e il filosofo e divulgatore Lorenzo Gasparrini, impegnato nelle attività della Fondazione intitolata alla giovane.

Ad arricchire il dibattito in studio arriveranno inoltre alcune delle voci più autorevoli del giornalismo italiano: il critico televisivo del Corriere della Sera Aldo Grasso, autore del libro Cara televisione. Una storia d’amore e altri sentimenti; l’editorialista di La Repubblica Massimo Giannini; la giornalista Cecilia Sala; il direttore de Il Post Francesco Costa e il virologo Roberto Burioni.

Che tempo Che Fa, i protagonisti del Tavolo di Fazio

Dopo le interviste Che Tempo Che Fa cambia ritmo con l’appuntamento finale più atteso dal pubblico: Il Tavolo. Tra i volti immancabili ci saranno come sempre Nino Frassica, Mara Maionchi e Orietta Berti, ma anche Gigi Marzullo e la Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni, Cristiano Malgioglio, Paolo Rossi e il mago della televisione Giucas Casella.

Alla compagnia della serata si uniranno anche nuovi ospiti pronti ad animare la conversazione tra cui il il mago e illusionista Raul Cremona, attualmente in tournée con lo spettacolo Bravissssssimo!, e lo sciatore Simone Deromedis, fresco della medaglia d’oro nello skicross conquistata ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Pronti a sedersi al Tavolo anche due ospiti della puntata principale, ovvero Arisa e Massimo Lopez.

Dove e quando vedere Che Tempo Che Fa

I fan di Che Tempo Che Fa possono seguire la nuova puntata in diretta su Nove a partire dalle 19.30 circa, oppure live streaming e on demand sul sito ufficiale della rete e su Discovery+, disponibile per tutti gli abbonati. I telespettatori del programma condotto da Fazio con la presenza di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, potranno anche interagire con i canali social ufficiali di Che Tempo Che Fa.