Anticipazioni Che Tempo Che Fa del 29 marzo: Gianni Morandi super ospite di Fabio Fazio

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Gianni Morandi

Come ogni domenica anche nella serata del 29 marzo si rinnova l’appuntamento con uno dei talk di maggior successo della tv, ovvero Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio affiancato come sempre da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

Anche questa sera la nuova puntata del talk sarà impreziosita da grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo con alcuni dei volti più amati dal pubblico televisivo tra i quali spicca senza dubbio Gianni Morandi pronto a festeggiare un traguardo molto importante: i 60 anni di C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, canzone simbolo di un’epoca e di una generazione intera.

Con lui in studio anche la sciatrice Federica Brignone, reduce dal doppio oro conquistato alle ultime Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Nella seconda parte del programma, come sempre, non mancherà il tradizionale Tavolo con i suoi protagonisti tra cui Simona Ventura e Cristina D’Avena, per una puntata come sempre da non perdere.

Che Tempo Che Fa, ospiti e anticipazioni del 29 marzo

Anche domenica 29 marzo torna uno degli appuntamenti più attesi ed amati dai telespettatori, un talk che è diventato ormai simbolo di intrattenimento di qualità e che mixa sapientemente storie personali e attualità. Nel salotto di Fabio Fazio l’ospite più atteso è proprio lui e non ha di certo bisogno di presentazioni: stiamo parlando di Gianni Morandi.

Icona senza tempo della musica italiana, Morandi è pronto a raccontare il suo presente fatto di nuovi progetti e tour, ma anche a regalare qualche momento di pura nostalgia. L’occasione è quella delle celebrazioni per i 60 anni di C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, ma anche per raccontare il nuovo tour C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story, pensato come un viaggio attraverso la sua immensa carriera e che toccherà diverse città.

Accanto a lui, una presenza completamente diversa ma altrettanto magnetica, Federica Brignone, reduce da risultati straordinari ottenuti duranti le Olimpiadi di Milano-Cortina con ben due ori vinti, e da una carriera che continua a sorprendere: la sciatrice porterà in studio la sua grinta e la sua storia di determinazione. Spazio anche al talento emergente di Giovanni Franzoni, medaglia d’argento nella discesa libera, tra i nomi più promettenti dello sci nostrano.

La puntata però non si ferma qui e, tra gli ospiti, ci sarà anche padre Gabriel Romanelli, con una testimonianza intensa legata alla situazione internazionale, a dimostrazione di quanto il programma riesca sempre a intrecciare spettacolo e attualità in modo unico.

Che tempo Che Fa, i protagonisti del Tavolo di Fazio

Immancabile come sempre uno dei capisaldi di Che Tempo Che Fa che, anche nella puntata del 29 marzo, torna con il celebre Tavolo. Tra i volti presenti ogni domenica tornano Nino Frassica, Mara Maionchi e Orietta Berti, ma anche Gigi Marzullo e la Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni, Paolo Rossi, Enzo Iacchetti, Giovanni Esposito e Giucas Casella.

A loro si uniranno Simona Ventura, Cristina D’Avena e anche due giovani artisti come LDA e Aka7even, reduci dal successo ottenuto con il loro brano al Festival di Sanremo 2026.

Come di consueto ci sarà spazio anche per l’attualità e la cronaca grazie alla presenza della giornalista Cecilia Sala e di Gabriel Romanelli, autore del libro Le rovine e la luce scritto con Guillaume de Dieuleveult, ma anche dello scrittore Gianrico Carofiglio che presenta il libro Accendere i fuochi. Ci saranno anche il virologo Roberto Burioni, l’immunologo Alberto Mantovani, Massimo Giannini, editorialista di la Repubblica, Michele Serra e Don Dante Carraro.

Dove e quando vedere Che Tempo Che Fa

I fan di Che Tempo Che fa potranno seguire la nuova puntata in diretta su Nove domenica 29 marzo a partire dalle 19.30 circa, oppure live streaming e on demand sul sito ufficiale della rete e su Discovery+, disponibile per tutti gli abbonati. I telespettatori del programma condotto da Fazio insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, potranno anche interagire con i canali social ufficiali di Che Tempo Che Fa.