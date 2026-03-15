Anticipazioni Che Tempo Che Fa del 15 marzo: Sal Da Vinci ospite di Fazio con Carlo Verdone e Jasmine Trinca

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Sal Da Vinci e Jasmine Trinca

Domenica 15 marzo torna su Nove il consueto appuntamento con una delle trasmissioni più amate della tv: Che Tempo CheFa. Come sempre Fabio Fazio, insostituibile padrone di casa, condurrà una serata che mixa grandi ospiti, cultura, musica e e intrattenimento in una formula ormai riconoscibile e ben dosata. Con lui ci saranno come da tradizone Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

Anche la puntata del 15 marzo si preannuncia ricca di volti noti tra i quali spiccano due grandi protagonisti del mondo del cinema come Carlo Verdone e Jasmine Trinca, oltre al vincitore di Sanremo Sal Da Vinci.

Che Tempo Che Fa, ospiti e anticipazioni del 15 marzo

Come sempre la prima serata di Nove si accende con grandi nomi del mondo della tv, della musica e dello spettacolo nella nuova, attesa puntata di Che Tempo Che Fa, il talk show guidato da Fabio Fazio. Tra gli ospiti più attesi della puntata c’è Sal Da Vinci, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo 2026.

Dopo il trionfo sul palco dell’Ariston, il cantante napoletano arriva nello studio di Fazio per raccontare le emozioni vissute negli ultimi giorni, tra il successo del suo brano e l’ondata di affetto del pubblico. La sua canzone è già tra le più ascoltate del momento e l’intervista sarà l’occasione per ripercorrere quel momento che ha segnato uno dei finali più commentati dell’ultimo Festival.

Altro grande protagonista della serata sarà il regista e attore romano Carlo Verdone che torna al lungometraggio dopo le fatiche della serie Vita da Carlo, con il nuovo progetto Scuola di seduzione, disponibile dal 1° aprile su Paramount+. Nel cast figurano anche Karla Sofía Gascón, Vittoria Puccini e Lino Guanciale.

Oltre a loro arriva da Fabio Fazio una delle attrici più amate del panorama cinematografico contemporaneo, ovvero Jasmine Trinca, protagonista del film Gli occhi degli altri diretto da Andrea De Sica, in cui recita con Filippo Timi. Il film parla di un’isola dove abita un ricco marchese e racconta di una relazione intensa che nasce con l’arrivo di una donna misteriosa.

Anticipazioni Che Tempo Che Fa 15 marzo: gli altri ospiti

Nel corso della serata spazio anche allo sport e a una delle figure più amate dal pubblico italiano: Bebe Vio. L’atleta paralimpica, simbolo di determinazione e coraggio, sarà ospite del programma in un momento particolarmente significativo legato alla conclusione dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. Con la sua energia contagiosa e il suo entusiasmo, Bebe Vio racconterà la sua esperienza nello sport e il lavoro che porta avanti da anni per promuovere l’inclusione e rendere l’attività sportiva sempre più accessibile a tutti.

Non mancherà poi uno spazio dedicato alla letteratura con Fabio Fazio che accoglierà due nomi importanti della narrativa italiana contemporanea: Niccolò Ammaniti e Paolo Giordano. Il primo presenterà il suo nuovo romanzo Il custode, mentre Giordano parlerà del suo ultimo libro Da vicino, offrendo al pubblico l’occasione di entrare nel processo creativo di due autori che negli anni hanno saputo conquistare lettori e critica.

La puntata darà poi spazio anche all’attualità con alcuni ospiti del mondo del giornalismo e della divulgazione. In studio arriveranno infatti Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea per commentare i temi più rilevanti del momento. Accanto a loro ci saranno anche la reporter Cecilia Sala e il virologo Roberto Burioni, presenza ormai abituale del programma quando si parla di temi scientifici e sanitari.

Che tempo che fa, gli ospiti del Tavolo di Fazio

Come sempre ad animare la serata di Che Tempo Che Fa ci sarà anche l’imperdibile Tavolo che, anche nella puntata del 15 marzo, si preannuncia ricco e variegato. Tra i protagonisti gli immancabili Orietta Berti, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani, Gigi Marzullo e Giucas Casella.

Oltre a loro ci sarà posto anche per Cochi Ponzoni, Paolo Rossi ed Enzo Iacchetti, ma anche Belen Rodriguez, conduttrice di Only Fun – Comico Show, l’ex ciclista Claudio Chiappucci e Sal Da Vinci.

Dove e quando vedere Che tempo che fa

I fan di Che Tempo Che Fa possono seguire la nuova puntata in diretta su Nove a partire dalle 19.30 circa, oppure live streaming e on demand sul sito ufficiale della rete e su Discovery+, disponibile per tutti gli abbonati. I telespettatori del programma condotto da Fazio con la presenza di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, potranno anche interagire con i canali social ufficiali di Che Tempo Che Fa.