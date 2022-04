Come fare in casa l’olio di citronella e a cosa serve

Tra i tanti rimedi naturali che in estate vanno per la maggiore, c'è sicuramente l' olio di citronella : ottimo contro le zanzare (e più in generale contro molti insetti), è una sostanza aromatica apprezzata anche per il suo odore buonissimo e per le sue molteplici funzioni. Può infatti essere utilizzato in tanti modi diversi, e con un pizzico di pazienza lo si può facilmente preparare anche in casa .

L'olio di citronella viene usato nella preparazione di moltissimi prodotti come saponi, incensi e cosmetici. Tutto merito delle sue notevoli proprietà, che lo rendono ottimo per il nostro benessere. Come abbiamo visto, è l'ingrediente principale di tanti repellenti naturali contro gli insetti: il suo odore è particolarmente sgradito alle zanzare, quindi si rivela molto efficace nel tenerle lontane dalla nostra casa (o dalla nostra pelle, se lo spalmiamo sul corpo). Possiede inoltre una doppia azione, dal momento che aiuta a lenire il prurito delle punture di zanzara.

Ma l'olio di citronella è un vero concentrato di salute. Può essere usato per combattere il raffreddore e la tosse, facendovi dei semplici suffumigi. Oppure lo si può impiegare, sotto forma di incenso, per le sue proprietà antimicrobiche e antibatteriche. Combattendo i batteri, che sono responsabili di molti cattivi odori, la citronella funge anche da deodorante. Trova quindi spazio in saponi, shampoo per capelli grassi, prodotti deodoranti per ambienti e persino nella preparazione di pediluvi rilassanti.

La citronella possiede poi un'importante azione decontratturante, quindi viene utilizzata in oli per effettuare massaggi e rilassare i muscoli, contribuendo a ridurre dolori, tensioni, reumatismi ed emicrania. Inalarne l'odore, inoltre, allevia lo stress e migliora la concentrazione, donando nel contempo un notevole senso di serenità. Per questo motivo trova impiego spesso nell'aromaterapia, contro ansia e nervosismo.

Come fare l'olio di citronella in casa

Abbiamo visto che l'olio di citronella è un vero alleato da tenere sempre a portata di mano. In commercio lo si trova molto facilmente, ma se avete un po' di pazienza potete cimentarvi in una produzione casalinga (più economica e sicuramente molto soddisfacente). Solitamente, per preparare gli oli essenziali si ricorre ad un distillatore, ma se non avete fretta c'è un procedimento più lungo e decisamente più semplice.

Innanzitutto dovete procurarvi delle foglie secche di citronella: per l'essiccazione delle foglie fresche, potete posizionarle nel forno a 60°C per un paio d'ore o lasciarle appese in un luogo buio e privo di umidità per qualche giorno. A questo punto, sistemate le foglie secche in un piccolo vaso e riempitelo di alcol non denaturato, facendo in modo che la citronella sia ben coperta dal liquido. Lasciate riposare per tre giorni, così che la pianta ceda i suoi oli all'infuso che lo circonda. Potete coprire il vaso con una garza di cotone, in modo che il composto possa respirare, ma non vi sia il rischio di trovarvi insetti al suo interno.

Una volta terminato il tempo di infusione, travasate l'alcol e gli oli di citronella in un piccolo contenitore con l'aiuto di un colino, quindi ponetelo nel freezer. Poiché l'alcol non congela (o meglio, lo fa solamente a temperature inferiori ai -114°C), troverete quest'ultimo ancora in forma liquida sul fondo del contenitore. L'olio sarà invece in superficie, ben congelato: non dovrete far altro che raschiarlo, porlo in un barattolo e attendere che si scongeli. Avrete a questo punto la vostra bottiglietta di olio di citronella, da utilizzare nel modo che preferite.