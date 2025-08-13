Piante antizanzare, quali scegliere e perché funzionano davvero

Scopri le piante antizanzare più efficaci, belle e facili da coltivare, per proteggere giardini, balconi e terrazzi in modo naturale e senza prodotti chimici

Foto di Sabia Romagnoli

Sabia Romagnoli

Designer del prodotto industriale

Designer del prodotto industriale, ama analizzare tendenze e soluzioni innovative ed è sempre alla ricerca di idee per rendere unici gli spazi.

Pubblicato: 13 Agosto 2025 12:30

Piante antizanzare, quali scegliere e perché funzionano davvero
Unsplash
Balcone con gerani, menta e basilico, un mix naturale contro le zanzare

Con l’estate arrivano le serate all’aperto, ma anche l’immancabile fastidio delle zanzare. Invece di riempire la casa di spray chimici, possiamo affidarci a soluzioni naturali, belle da vedere e utili: le piante antizanzare. Alcune varietà, infatti, emanano profumi e oli essenziali che tengono lontani questi insetti.

Perché le piante tengono lontane le zanzare?

Le zanzare ci trovano grazie all’anidride carbonica che emettiamo e ad alcune sostanze presenti nel sudore. Ma certi odori, come quelli ricchi di citronella, mentolo o geraniolo, risultano loro sgraditi. Queste essenze, sprigionate naturalmente dalle piante, confondono l’olfatto delle zanzare e rendono più difficile per loro individuarci.

Le migliori piante da avere

Citronella

Dettaglio delle foglie verdi lunghe della citronella, pianta antizanzare
Unsplash
Foglie di citronella, pianta tropicale dal profumo agrumato repellente per le zanzare


La citronella è la regina delle piante antizanzare. Ha lunghe foglie sottili, dal verde brillante, che ricordano quelle dell’erba alta e ondeggiano con eleganza al vento. In giardino o in grandi vasi regala subito un tocco tropicale, perfetto per chi ama atmosfere esotiche. Il suo profumo agrumato, ricco di citronellolo, è insopportabile per le zanzare e crea una barriera naturale tutto intorno.

Lavanda

Fiori viola di lavanda in primo piano, pianta antizanzare naturale
Unsplash
Fiori di lavanda, belli e profumati, ideali per allontanare le zanzare


La lavanda unisce bellezza, profumo e funzionalità. I suoi fiori lilla o viola, raccolti in spighe, donano colore e delicatezza a qualsiasi spazio, dal giardino al balcone. Il suo aroma è rilassante per noi ma detestato dalle zanzare. In più, è una pianta rustica che richiede poche cure, perfetta per chi vuole un angolo mediterraneo elegante e profumato.

Basilico

Primo piano di foglie verdi di basilico, pianta aromatica antizanzare
Unsplash
Foglie di basilico fresco, utili in cucina e come repellente naturale contro le zanzare


Il basilico, con le sue foglie verdi e carnose, porta subito un tocco di freschezza e vitalità. È facile da coltivare in vaso, anche sul davanzale della cucina, ed è utilissimo per cucinare. Il suo aroma, ricco di eugenolo, tiene lontane le zanzare ed è ideale se vuoi un mix tra pianta decorativa e spezia pronta all’uso.

Menta

Primo piano di foglie verdi di menta, pianta aromatica e repellente naturale contro le zanzare
Unsplash
Foglie fresche di menta, aromatiche e ideali per tenere lontane le zanzare

La menta è vivace e rigogliosa, con foglie verdi dal profumo intenso. Perfetta per riempire piccoli vasi o cassette sul balcone, crea macchie di verde fresco. Ha una crescita rapida e si abbina bene ad altre aromatiche. Il suo mentolo è un potente repellente naturale, mentre tu puoi usarla per tisana, cocktail e piatti estivi.

Geranio odoroso

Fiore rosso intenso di geranio odoroso, pianta antizanzare decorativa
Unsplash
Fiore rosso di geranio odoroso, ideale per colorare e proteggere terrazzi e balconi dalle zanzare


Il geranio odoroso è resistente e decorativo. I suoi fiori, dal rosa acceso al lilla, colorano balconi e terrazze per tutta l’estate. Sprigiona un profumo agrumato che le zanzare non sopportano e richiede poche cure: basta sole e qualche annaffiatura regolare per una cascata di fiori vivaci.

Come sfruttarle al meglio

Per il massimo effetto, posiziona queste piante in punti strategici: davanzali, finestre, porte e vicino ai tavoli da esterno. Creare composizioni miste (ad esempio menta e basilico insieme, o lavanda e citronella) aiuta a intensificare l’aroma e decorare con stile.

Se vuoi potenziare il profumo, strofina delicatamente le foglie di basilico o menta per rilasciare ancora più essenze.
In giardino, piantale lungo i percorsi o crea bordure con lavanda e gerani odorosi per delimitare gli spazi in modo funzionale e bello. In terrazza, invece, opta per grandi vasi di citronella e gerani colorati per un tocco vivace e una protezione naturale.

Belle, utili e naturali

Le piante antizanzare sono un alleato semplice e sostenibile: decorano, profumano e aiutano a ridurre l’uso di repellenti chimici. Creare un piccolo angolo verde con queste varietà significa avere un ambiente più piacevole, accogliente e… libero dalle zanzare.

Piante