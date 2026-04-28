Affari Tuoi, Stefano De Martino gioca con tre concorrenti. E Herbert “non si presenta”

Ad "Affari Tuoi", Stefano De Martino gioca con tre gemelle: grazie alla simpatia di Herbert e il sangue freddo del Dottore, la partita ha un epilogo inaspettato

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IPA Stefano De Martino conduce Affari Tuoi

Stefano De Martino torna ad animare la serata di Rai1 con un nuovo appuntamento di Affari Tuoi. Quella di martedì 28 aprile è una puntata decisamente affollata: a giocare sono le tre sorelle gemelle siciliane, Michela, Federica e Laura.

In studio non manca, come sempre, Herbert Ballerina che, questa volta, fatica a presentarsi e finisce subito al centro dell’ironia del conduttore. Intanto, la partita delle tre concorrenti si apre con il piede giusto e si chiude con un finale decisamente inaspettato.

“Affari Tuoi”, Herbert non si presenta e viene preso in giro da Stefano

La puntata di Affari Tuoi di martedì 28 aprile si apre con un’energia subito frizzante: Stefano De Martino accoglie in studio le tre gemelle siciliane e dà il via alla puntata con il suo solito piglio leggero. Gran parte del divertimento, come sempre, passa dalla chimica con Herbert Ballerina, spalla ormai rodata che continua a regalare momenti surreali.

A innescare il siparietto è l’arrivo di Donato, nuovo concorrente dalla Basilicata, disinfestatore e imitatore di animali. Nel presentarsi, si lancia in un verso di cinghiale che lascia lo studio decisamente spiazzato e divertito.

Stefano si rivolge quindi a Herbert sfidandolo a fare di meglio e insinuando che, questa volta, non riuscirebbe a superarlo con una presentazione migliore. E infatti Herbert ammette la sconfitta e sceglie di non presentarsi.

“Faccio io: un uomo che non ha bisogno di presentazioni, perché è impresentabile”, taglia corto ironicamente Stefano.

Ma Herbert conosce bene il suo ruolo e recupera subito terreno con una delle sue trovate: per il pacco invenzione propone la “ciablatta”, uno zoccolo gigante pensato per eliminare le blatte in un colpo solo. A chiudere il momento, la gag con la concorrente piemontese che finisce per lanciare una patata contro il muro.

Le concorrenti si fanno in tre e cedono al Dottore

Le tre gemelle partono con il piede giusto: con il loro pacco numero 15, vestite di rosso e perfettamente allineate, infilano subito una scia fortunata con tre pacchi blu. Ma, come spesso accade ad Affari Tuoi, l’equilibrio si ribalta in fretta: i tre successivi sono tutti rossi. Il Dottore rompe il ghiaccio con un’offerta da 30mila euro.

Michela, Federica e Laura decidono però di non accettare e aprono 2 nuovi pacchi che contengono il balletto di Martina e la famosa ciablatta di Herbert. Arriva poi il pacco nero: un piccolo colpo d’arresto da 75mila euro.

Ma il podio è ancora parzialmente intatto, e il Dottore decide di proporre un cambio. Il 15, il loro pacco, sembra non far riferimento a nulla di importante. Decidono così di accettare il cambio e scelgono il pacco numero 3.

La partita inizia a farsi complicata: le gemelle iniziano a trovare pacchi rossi, rendendo il tabellone nettamente più scarno. Arriva una nuova possibilità di cambio che, questa volta, viene rifiutata.

Dopo l’uscita di Gennarino, il Dottore offre 22mila euro, che vengono rifiutati. Alla fine, il tabellone è piuttosto equilibrato, con tre pacchi blu e tre rossi. Il Dottore non molla la presa e propone l’ennesimo cambio, che viene rifiutato a favore di quel tre che, in un certo senso, le rappresenta letteralmente.

Rifiutano anche una nuova offerta da 30mila euro e si arriva al finale: in gioco restano 20mila e 75mila euro contro i 10 e i 20 euro. A quel punto, il Dottore tenta ancora il cambio e questa volta le gemelle accettano, scegliendo il 17, un numero legato alla loro mamma. L’ultima mossa si gioca su un’offerta da 17mila euro, che però viene rifiutata.

Arriva il momento di aprire il numero 3, il pacco che sembrava il più convincente per le tre concorrenti. Fortunatamente, però, a volte le suggestioni legate ai cambi funzionano più delle credenze: nel pacco ci sono solo 20 euro.

L’ultima offerta del Dottore è di 47mila e 500 euro: una cifra intermedia tra i 20mila e i 75mila euro sul tabellone, che ingolosisce le tre gemelle fino a convincerle ad accettare senza troppi dubbi. Alla fine, nel loro pacco c’erano 75mila euro. La mamma aveva ragione, ma le tre gemelle si portano a casa un bottino di tutto rispetto.