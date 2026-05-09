Affari Tuoi, Herbert Ballerina salva il concorrente. E Ditonellapiaga conquista De Martino

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IPA Stefano De Martino

La puntata del 9 maggio di Affari Tuoi porta in tv Ditonellapiaga, mentre Stefano De Martino ironizza sul nome. E a salvare la partita, a sorpresa, è Herbert Ballerina.

Affari Tuoi, Herbert Ballerina salva la situazione

A giocare la partita del 9 maggio di Affari Tuoi, Valiant Omar Cateto da Genova. Il concorrente ha scelto di partecipare alla trasmissione condotta da Stefano De Martino insieme alla sorella Dafne Georgia Ipotenusa. I due nomi particolari hanno spinto, inevitabilmente, Stefano De Martino a giocare con l’ironia.

La gara, sin da subito, è apparsa fuori dagli schemi. Il conduttore infatti ha annunciato la scelta di cambiare l’inizio del gioco, con tre sole chiamate anziché sei tiri. Una scelta che ha portato fortuna a Valiant che ha aperto pacchi con premi bassi.

La situazione però è cambiata quando Valiant ha rifiutato la prima offerta del Dottore. Il concorrente ha infatti eliminato i premi da 300mila, 50mila e 30mila euro. Quando anche i 75mila euro sono svaniti, è arrivata la proposta di cambio che è stata rifiutata da Valiant.

In sequenza sono poi scomparsi i premi da 200mila e 100mila euro. Scomparso anche l’ultimo pacco rosso importante, il Dottore ha fatto un’offerta da 5mila euro che è stata rifiutata.

Rimasto solamente con i pacchi rossi da 10mila e 15mila euro, Valiant ha accettato il cambio, ma è stato beffato dal Dottore. Ha infatti scoperto che il suo pacco conteneva il premio da 20mila euro. Così ha riposto tutte le speranze nella Regione Fortunata.

Sul finale Valiant ha scelto l’Umbria per i 100mila euro. Per la seconda ha seguito il consiglio di Herbert Ballerina, puntando sulla Lombardia. Una decisione che gli ha portato fortuna. Il concorrente infatti, proprio grazie all’intuizione del comico, ha portato a casa il premio da 50mila euro.

Super ospite della puntata Ditonellapiaga che ha cantato Che fastidio! dopo che il concorrente aveva aperto il suo pacco. Proprio come Martina Miliddi, con i suoi balli, ed Herbert Ballerina con le strane invenzioni, anche Ditonellapiaga ha regalato un fantastico intermezzo durante una partita ricca di colpi di scena.

La formula del successo di Affari Tuoi

Arrivato ad Affari Tuoi dopo l’addio di Amadeus, Stefano De Martino ha saputo dare un’impronta ben precisa alla trasmissione, portandola al successo. Il conduttore non ha mai mollato, nemmeno quando la sfida con La Ruota della Fortuna era difficile, ed è riuscito a spuntarla.

Merito della sua capacità di rendere unica ogni sua trasmissione, inserendo elementi sempre nuovi. Non solo Herbert Ballerina, che è diventato nel tempo la sua spalla comica, ma anche Martina Miliddi, ballerina amatissima dal pubblico.

Non solo: Stefano ha anche voluto portare ad Affari Tuoi la musica e grandi ospiti. Dopo Jovanotti e Gianni Morandi, che avevano stregato i telespettatori, il conduttore ha chiamato Ditonellapiaga. La cantante, reduce del successo di Sanremo 2026 con il suo brano Che fastidio! ha regalato risate, balli e tanta musica, rendendo unica questa puntata.