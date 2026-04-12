Affari Tuoi, Martina Miliddi balla con Herbert Ballerina: standing ovation e stupore di De Martino

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Martina Miliddi

Nella puntata del 12 aprile ad Affari Tuoi va in scena il passo a due di Martina Miliddi ed Herbert Ballerina. I due protagonisti dello show sorprendono Stefano De Martino e si guadagnano una standing ovation da parte del pubblico in studio.

Affari Tuoi, il passo a due di Martina ed Herbert è favoloso

Protagonista della puntata del 12 aprile di Affari Tuoi, Nadia dal Trentino Alto Adige che ha deciso di partecipare al gioco insieme alla sorella Stefania. La loro partita è stata piuttosto appassionante, segnata però da una forte tensione che alla fine ha avuto la meglio. Nadia infatti ha lasciato la trasmissione ottenendo una buona cifra, ma con l’amaro in bocca.

La partita non è partita benissimo con la concorrente che ha eliminato da subito il premio da 50mila euro e quello da 200mila euro. Alternando tiri positivi e negativi, Nadia è arrivata alla prima proposta del Dottore che però è stata rifiutata dalla concorrente che non ha voluto rischiare il cambio.

Fra i momenti più divertenti della serata il passo a due con Martina Miliddi ed Herbert Ballerina. I due sono scesi in pista ballando sulle note della canzone It’s Not Unusual di Tom Jones. Una coreografia che è riuscita a sorprendere anche Stefano De Martino e che si è guadagnata una standing ovation da parte del pubblico.

Rifiutata l’offerta del Dottore di 24mila euro, Nadia ha deciso di accettare un cambio, optando per il pacco numero 15. Una scelta esatta visto che il suo pacco conteneva solamente 50 euro. Rischiando e chiedendo spesso l’aiuto degli altri pacchisti, Nadia è arrivata verso la finale con un tabellone che l’ha messa in crisi.

Rimasta con i premi da 20mila euro e da 100mila euro, la concorrente ha deciso alla fine di accettare l’offerta del Dottore da 50mila euro. Una scelta che si è rivelata sbagliata, visto che il suo pacco conteneva, come svelato sul finale, proprio 100mila euro.

Martina Miliddi stella di Affari Tuoi

Martina Miliddi si conferma anche in questa puntata come uno dei personaggi chiave di Affari Tuoi. Approdata nello show per volere di Stefano De Martino, ha saputo ritagliarsi uno spazio tutto suo, conquistando il pubblico.

“Tutto è nato ad Amici – aveva raccontato qualche tempo fa la ballerina, parlando della nuova esperienza in tv dopo Amici -. Stefano è stato giudice nel serale di Amici, ai tempi in cui ero un’allieva. È una persona assai speciale, gli sono davvero debitrice. Mi ha dimostrato fiducia affidandomi l’incarico di ballerina ad Affari Tuoi. Ricordo che ero alle Seychelles quando mi ha convocato. Non ci ho pensato un secondo. Ho preso il primo volo e sono tornata. Ci vogliamo bene, mi sento protetta e onorata a lavorare con lui”.

In quell’occasione la showgirl aveva parlato anche della presunta rivalità con Samira Lui. “Se mi turbano le voci sulla rivalità con Samira? Per nulla – aveva detto -. Ammiro e stimo enormemente Samira. Abbiamo due carriere completamente diverse. Lei ha un curriculum ben più denso del mio, io sono ancora all’inizio. Posso soltanto ringraziare per il paragone”.