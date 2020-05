Lenny Kravitz, a 56 anni è sempre il più bello

Lenny Kravitz compie 56 anni. Il rocker più sexy di sempre in 30 anni di carriera ha collezionato premi e successi incredibili e amato donne bellissime che lo hanno spesso ispirato per le sue canzoni. Da Lisa Bonet, la Denise dei "Robinson", madre della sua unica figlia Zoe, a Vanessa Paradis, da Madonna a Kylie Minogue, passando per Nicole Kidman e Natalie Imbruglia. Per non parlare delle top più belle, come Naomi Campbell e Kate Moss. E' rimasto amico con tutte le sue ex: segno che Lenny, oltreché bello e irresistibile, è anche un vero gentiluomo.