Fonte: Getty Images Lenny Kravitz, 60 anni al top: la sua vita in 12 foto (e curiosità)

Lunghi dreadlock, giacca in pelle, jeans aderenti come una seconda pelle e addominali scolpiti. A 60 anni, Lenny Kravitz continua a essere la più sexy delle rockstar. Seppur, la sensualità sembra essere ormai parte solo del suo repertorio musicale. La star della musica ha scelto uno stile di vita decisamente sano, dedicandosi a un’inaspettata castità.

Lenny Kravitz, come si arriva a 60 anni così

Nell’immaginario collettivo il rock’n’roll si accompagna da sempre a sesso e droga. Non è affatto così per Lenny Kravitz che, da sempre, è ben attento a prendersi cura del suo corpo, dentro e fuori. E i risultati sono evidenti. Ma per ottenere quell corpo lì, e mantenerlo a 60 anni, serve una disciplina ferrea e una dedizione senza scuse.

La sua disciplina ha raccontato in una lunga intervista al Guardian, prevede l’allineamento di “corpo, mente e spirito. Voglio che tutti questi e tre elementi siano allineati. Se il mio corpo è in forma e il mio spirito e la mia mente non lo sono, allora c’è soltanto qualcosa di piacevole da guardare. A chi importa? Per me, deve essere tutto in armonia. E devo fare ciò che serve per raggiungere tale armonia così da poter essere al mio meglio”.

Così, ad esempio, dopo aver lavorato tutto il giorno, rilasciato interviste e fatto le prove del suo show, tornato a casa alle 11 di sera si è accorto, dopo la cena (che non abbiamo dubbi sia stata a dir poco salutare), di non essersi allenato quel giorno. “Così sono andato in palestra e mi sono allenato per 90 minuti alle 2 di notte. Non voglio stare in palestra alle 2 del mattino, ma so che devo”.

Non ci sono scuse, non si può rimandare l’allenamento, neppure se non si hanno dietro i vestiti giusti. È diventata virale la foto, pubblicata sul suo profilo Instagram, che mostra Kravitz allenarsi con indosso dei a dir poco scomodi pantaloni in pelle: “Se arrivo da qualsiasi posto e il mio allenatore mi dice che possiamo allenarci in quel momento, ci vado così come sono. Molto spesso mi alleno con i miei soliti abiti, ed è questo che la gente trova divertente”.

Single e “casto” da quasi 10 anni

E tra i segreti di eterna giovinezza e sfavillante bellezza di Lenny Kravitz sembra esserci anche una scelta di vita decisamente inaspettata per il re della sensualità sul palco. L’artista è single da 9 anni e, in tutto questo tempo, ha mantenuto la castità. Si concederà soltanto alla donna giusta, “è una questione spirituale” afferma.

Gli piacerebbe molto trovare l’amore, ma al Guardian ha confessato di aver molte difficoltà a trovare un partner (il che è ancora più incredibile). Dice che è perché col tempo è diventato “molto rigido nelle sue abitudini, nello stile di vita”. Di certo, la ginnastica notturna e la rinuncia assoluta a dolci e vino non sono facili da sopportare, ma di certo ci sarà qualcuna – forse ben più d’una – disposta a sacrificarsi pur di svegliarsi al mattino al fianco di Lenny Kravitz.