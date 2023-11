Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

L’atmosfera di Halloween si è rivelata profetica per la coppia di stelle di Hollywood Zoë Kravitz e Channing Tatum, con l’anello di fidanzamento che ha rubato la scena. Secondo fonti vicine alla coppia, l’indiscrezione lanciata da People ha scatenato l’entusiasmo dei fan, annunciando che il fatidico “sì” è in arrivo presto.

L’anello al dito di Zoë Kravitz

Durante la festa di Halloween organizzata da Kendall Jenner, i riflettori erano puntati su Zoë Kravitz e Channing Tatum, che si sono presentati con costumi ispirati al film Rosemary’s Baby.

Tuttavia, il dettaglio che ha catturato l’attenzione di tutti è stato l’anello alla mano sinistra di Zoë Kravitz.

La Catwoman di Hollywood sembra essersi unita ufficialmente a Magic Mike, alimentando così le voci su un possibile matrimonio imminente tra i due. Gli scatti rubati e le indiscrezioni non hanno fatto altro che rafforzare l’ipotesi di un passo importante nella loro relazione.

La storia d’amore tra Zoë Kravitz e Channing Tatum

La relazione tra Zoë Kravitz e Channing Tatum ha catturato l’immaginazione di molti, in quanto entrambi hanno dimostrato una profonda intesa e affinità.

L’incontro avvenne nel 2021, quando la Kravitz chiamò Tatum per far parte di un suo progetto come regista. Tatum, inizialmente sorpreso, è rimasto colpito dall’ambizione creativa della figlia della rockstar Lenny.

La star di Big Little Lies ha parlato di come sia nata la sua relazione in un’intervista a GQ: “Che si trattasse di prepararmi il tè, versarmi da bere o rimettere in sesto qualcuno o altro – è stato davvero il mio protettore ed è stato davvero meraviglioso e dolce”.

“Credo che se puoi fare qualcosa del genere insieme, è un buon test. E siamo usciti ancora più forti,” ha detto la Kravitz.

La loro intesa sul set è stata sottolineata dalla bellissima Zoë, che ha apprezzato la premura e la protezione di Tatum. Entrambi hanno sperimentato matrimoni precedenti, ma sembrano ora pronti ad abbracciare un nuovo capitolo insieme.

La loro passione condivisa per l’arte e per la condivisione di prospettive ha ulteriormente rafforzato il loro legame. Il loro amore è stato evidente in ogni aspetto della loro vita insieme, dalla discussione di film all’analisi e alla sfida reciproca.

Mentre i dettagli del loro imminente matrimonio continuano a sfuggire al pubblico, l’entusiasmo per la coppia da sogno sta raggiungendo proporzioni epiche.

Il lato di Channing Tatum che non ti aspetti

Aggiungere la scrittura di libri per bambini al suo già impressionante curriculum è solo una delle inaspettate mosse di Channing Tatum.

Ispirato da un’esperienza della figlia, l’attore, regista e produttore ha scritto il libro The One and Only Sparkella per affrontare un tema delicato per i bambini.

Pubblicato nel 2021, il libro è stato ispirato dalla figlia Everly, con cui Tatum condivide la sua vita con l’ex moglie Jenna Dewan.

“Scrissi una storia su mia figlia che andava a scuola per la prima volta e diventava insicura su come si vestisse scintillante”, ha detto Tatum a BuzzFeed nel 2022. “Si è trasformato in qualcosa di un po’ più grande di quello che avevo immaginato.”

Il libro ha un significato personale per la star di G.I. Joe: La nascita dei Cobra. “Mia figlia lo adora”, ha continuato Tatum. “Tutte le barzellette e i giochi di parole che abbiamo naturalmente sono entrati nella storia effettiva.”

Dopo il successo del suo primo libro, Tatum ha scritto un seguito intitolato The One and Only Sparkella Makes a Plan, che è uscito a maggio 2022. Il secondo libro approfondisce ulteriormente la relazione padre-figlia, concentrandosi su come i due imparano l’uno dall’altro e si insegnano a vicenda.

Nel processo di scrittura, Channing Tatum ha scoperto l’importanza di immergersi nel mondo di sua figlia e di fare una connessione significativa. Ha riconosciuto l’importanza di essere aperto a esperienze diverse e di condividere momenti speciali con la figlia, indipendentemente da qualsiasi stereotipo di genere.

“Si tratta di cambiare prospettiva quando le cose non sono andate come volevi, come ti adatti, come cambii?”