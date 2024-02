Fonte: Ansa Brie Larson, l’attrice di “Room”: biografia e vita privata

Brie Larson è una delle attrici di Hollywood che sta riscuotendo maggiori consensi. La sua interpretazione più nota è quella di Joy “Ma” Newsom in “Room” grazie alla quale ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui l’Oscar come miglior interprete femminile. Nel 2019 il Times l’ha inserita tra le 100 persone più influenti del pianeta. Ha iniziato la carriera giovanissima e, tra i ruoli per il cinema e per la televisione, c’è anche quello di Captain Marvel che ha permesso a Brie di entrare nell’universo della Marvel. Pochi sanno che la bellissima attrice è anche cantante con all’attivo un album.

I primi film di Brie Larson

Il vero nome dell’attrice è Brianne Sidonie Desaulniers ed è nata a Sacramento, in California, il 1° ottobre del 1989. I genitori sono Heather e Sylvain Desaulniers. A seguito del divorzio tra i due, Brie si trascerisce con la sorella e la madre a Los Angeles. Il sogno di voler recitare è vivo sin da piccolissima e nella capitale del cinema la giovane inizia a frequentare l’American Conservatory Theatre di San Francisco per specializzarsi nella recitazione. È la più giovane studentessa della struttura e la carriera nel cinema e in Tv comincia quando è ancora una bambina. Nel piccolo schermo debutta nel 1998 con diverse apparizioni al “The Tonight Show”. Al cinema, invece, arriva l’anno successivo con la commedia romantica “Special Delivery”. Brie ha solo dieci anni ma compare in diversi titoli per il grande schermo, anche se sono in ruoli secondari. Nel 2001, però, ottiene il ruolo di Emily Stewart nella serie televisiva “Raising Dad” dove è presente per ben 22 episodi. Nel 2003 è Courtney Enders nel film Tv di Disney Channel “Dragster Girls”. L’anno successivo fa il suo ingresso nel mondo della musica come cantante pubblicando l’album “Finally Out of P.E.” a cui ha estratto due singoli, e ha firmato contratti con la Universal Records e la Casablanca Records. Cimentandosi nel genere Teen Pop e Pop Rock, tra 2005 e 2006 affianca alla recitazione anche questa seconda strada, poi abbandonata per dedicarsi unicamente al suo primo amore: il cinema.

I primi ruoli di rilievo di Brie Larson

Nel 2006 Brie ottiene grande popolarità con il film “Hoot” dove interpreta la scontrosa Beatrice “l’Orsa”, un’atletica giocatrice di calcio. Dal 2009, poi, l’attrice prende parte a numerose produzioni come “House Broken – Una casa sottosopra” e “Lo stravagante mondo di Greenberg”. In “Scott Pilgrim vs The World” è l’ex fidanzata di Michael Cera in un film che mescola commedia e fantasia, in “21 Jump Street” è Molly Tracey ex compagna di classe di Morton Schmidt (Jonah Hill) e di Greg Jenko (Channing Tatum), in “Don Jon” è Monica Martello, sorella del protagonista interpretato da Joseph Gordon-Levitt, infine recita anche in “The Spectacular Now”. Dal 2009 al 2011 è tra gli attori principali della serie televisiva “United States of Tara”. Il primo premio arriva nel 2013 con il film “Short Term 12” dove ha il ruolo di protagonista. Per la sua interpretazione drammatica, Larson vince la cui interpretazione drammatica ottiene il riconoscimento come miglior attrice al Festival del film di Locarno.

La consacrazione con “Room”

Nel 2015 ottiene il ruolo da protagonista in “Room” di Lenny Abrahamson. La pellicola è tratta dal romanzo “Stanza, letto, armadio, specchio” scritto da Emma Donoghue” e ispirato alla storia vera del caso Fritzl, una vicenda di cronaca nera avvenuta nella cittadina austriaca di Amstetten. Larson interpreta Joy Newsome, una giovane rapita mentre tornava da scuola e costretta per sette anni a subire abusi dal suo rapitore Old Nick che la costringe a vivere in una stanza. Dalle violenze nasce un bambino, Jack, che non ha mai visto il mondo esterno e all’età di 5 anni inizia a chiedere con insistenza cosa ci sia fuori dalla stanza in cui è rinchiuso con la madre. I due escogitano così un piano per scappare. Il lavoro intenso di Brie sul suo personaggio la porta a vincere, a soli 26 anni, l’Oscar come miglior attrice oltre al Golden Globe, a uno Screen Actors Guild Award, un Bafta e un Critics’ Choice Award.

Captain Marvel e gli altri film di Brie Larson

Nel 2016 l’attrice accetta di partecipare al progetto di “Free Fire”, film su una sparatoria avvenuta in un magazzino, per portare attenzione sul delicato tema della violenza armata. Lo stesso anno viene scelta per vestire i panni, per la prima volta in una pellicola stand-alone del Marvel Cinematic Universe, della supereroina Captain Marvel alias Carol Danvers. L’omonimo film esce poi nel 2019. Prima però Brie riprende il ruolo in “Avangers: Endgame”. Nel 2017 invece interpreta il personaggio della fotografa Mason Weaver accanto a Tom Hiddleston in “Kong: Skull Island” e, sempre nello stesso anno, si trasforma nella figlia di Woody Harrelson e Naomi Watts nel dramma familiare “The Glass Castle”. Nel 2019 infine Brie Larson esordisce come regista e produttrice di “Unicorn store”, bizzarra pellicola, in cui è anche attrice, presentata in anteprima al Toronto International Film Festival. Continua a prendere parte a numerosi film e progetti come nuovi capitoli di “Captain Marvel”, “Il diritto di opporsi” e “Fast X”.

Curiosità e vita privata di Brie Larson

Riguardo alla vita privata dell’attrice, nel 2006 è stata fidanzata con l’attore Cody Linley. Due anni dopo ha iniziato una relazione con il collega John Patrick Amedori. Dal 2013 al 2019 è stata sentimentalmente legata al musicista Alex Greenwald, membro del gruppo rock Phantom Planet. I due si sono frequentati per circa tre anni e nel 2016 si sono fidanzati ufficialmente. Dal 2019 al 2023 infine ha avuto una storia con l’attore Elijah Allan-Blitz, ma non si conoscono i dettagli della rottura. Per quanto riguarda le curiosità e lo stile di vita, l’attrice è alta circa un metro e settanta, sta molto attenta alla salute e alla linea. Si è dichiarata vegana oltre a osservare anche una dieta priva di glutine. È molto attiva sui suoi profili social dove è seguita da milioni di fan. Ai Golden Globes 2024 si è emozionata quando ha incontrato il suo idolo Jennifer Lopez alla quale ha confessato di averla ispirata a diventare attrice. “Ho visto Selena e mi è venuta voglia di fare l’attrice. E tu hai sempre significato così tanto per me”, ha detto Brie a J.Lo.