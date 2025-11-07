Re Carlo, Meghan Markle torna a recitare e lo mette in imbarazzo

Meghan Markle sorpresa sul set di un film. La Duchessa del Sussex torna a recitare e mette in grande imbarazzo Re Carlo (e Harry)

Meghan Markle è tornata a recitare. Così, Re Carlo si trova come nuora un’attrice di Hollywood e questo è motivo di non poco imbarazzo a Corte.

Re Carlo, Meghan Markle di nuovo sul set

Quando Meghan Markle sposò Harry nel 2018 dovette chiudere con la sua carriera di attrice, anche se a malincuore. Detto che nel suo curriculum non c’erano grandi produzioni, a parte Suit. In ogni caso, non era possibile per la moglie del secondogenito di Carlo proseguire il suo lavoro a Hollywood.

Quando, però, i Sussex lasciarono la Famiglia Reale per fare fortuna da sé in America, Meg aveva nel mirino il ritorno sulle scene. Pare avesse tampinato tutti i suoi vecchi contatti di Hollywood. Persino George Clooney fu interpellato e un paio di anni fa si vociferava di un possibile film con Kevin Costner. Ma Lady Markle non riuscì a ricavarne nulla.

Così ripiegò su una docuserie di Netflix, coinvolgendo anche suo marito Harry, dove raccontò dei terribili giorni vissuti a Palazzo, delle angherie che dovette subire da parte di Carlo, Kate Middleton e William.

A quel punto i rapporti con la Famiglia Reale si sono raggelati, i Sussex hanno continuato a spettegolare e lamentarsi, finché Harry ha cominciato a sentire la mancanza del suo vecchio stile di vita inglese, passando gli ultimi mesi a cercare uno spiraglio per riallacciare i rapporti inevitabilmente compromessi con suo padre Carlo.

Alla fine ha lasciato che Meghan continuasse da sola con le serie tv, preferendo concentrarsi su altro. Ma Netflix per Lady Markle era solo un punto di partenza. Infatti, lei puntava a Hollywood e alla fine ce l’ha fatta.

Meghan è stata avvistata sul set di Pasadena, in California, del prossimo film Close Personal Friends. Pare abbia una piccola parte. Un testimone ha riferito che la nuora di Re Carlo era sul set e “sembrava molto rilassata e felice. Si è presentata a tutti ed è stata molto dolce e con i piedi per terra”.

Meghan Markle interpreta se stessa

Secondo quanto riferito, Meghan interpreterà se stessa nel film di Amazon-MGM Studios, che vede la partecipazione anche di Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid e Henry Golding. Si tratta di una commedia che dovrebbe uscire in America il prossimo agosto. La commedia racconta di un uomo e una donna che fanno amicizia con una coppia famosa. Tutti hanno pensato a un riferimento alla storia tra Harry e Meg.

Una fonte vicina hai Sussex ha dichiarato: “Questo è un momento importante per Meghan e segna il suo ritorno a fare ciò che ama veramente. È stata sommersa di offerte, ma questa sembrava quella giusta”.

Re Carlo in imbarazzo

Se Meghan è molto felice di essere tornata sulle scene, Carlo non lo è affatto. Lady Markle è pur sempre la Duchessa del Sussex, nuora del Re e cognata del futuro Sovrano. Alla Famiglia Reale in questo momento non serviva inserire nell’albero genealogico anche un’attrice di Hollywood. Sua Maestà spera almeno che scelga i copioni con saggezza.

