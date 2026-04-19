Ascolti tv del 18 aprile, ancora scontro tra Canzonissima e Amici. Chi ha vinto

Un sabato sera tra colossi, quello del 18 aprile, che ha visto fronteggiarsi "Canzonissima" e "Amici di Maria De Filippi"

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Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Se ieri sera avete preferito il telecomando alla movida, siete in ottima compagnia, anche se i dati Auditel del 18 aprile 2026 ci dicono che il pubblico ha le idee molto chiare su dove fermarsi.

Il sabato sera televisivo si conferma il terreno di una sfida che sa di vintage ma mostra il ritmo della gara di ascolti più agguerrita della stagione. Da una parte, su Rai1, Milly Carlucci ha schierato la sua Canzonissima, puntando tutto sull’effetto nostalgia e su un cast di big che provano a ridare lustro allo storico titolo dell’Ammiraglia di Viale Mazzini. Dall’altra, l’indistruttibile corazzata di Maria De Filippi con il serale di Amici 25 su Canale5, che continua a macinare consensi tra i giovanissimi (e non solo).

Prima però di svelare il nome del vincitore assoluto della prima serata, è impossibile ignorare quanto accaduto poco prima. La serata si è movimentata già nell’access prime time, dove ormai viviamo un vero e proprio “derby” quotidiano. Da un lato Stefano De Martino, il nuovo Re di denari di Affari Tuoi, e dall’altro l’eterno Gerry Scotti che, con la sua Ruota della Fortuna, dimostra che certi amori – e certi quiz – non finiscono mai. Una sfida all’ultimo punto di share che prepara il terreno ai pesi massimi del prime time.

Milly sarà riuscita a scalfire il dominio di Maria o il talento della scuola Mediaset ha convinto ancora una volta la maggioranza degli italiani? Ecco tutti i numeri della serata.

I dati d’ascolto sono disponibili dalle ore 10.