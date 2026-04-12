Ascolti tv dell’11 aprile, Canzonissima insidia Amici

Una nuova sfida del sabato sera per gli ascolti tv: l'11 aprile si sono scontrate Maria De Filippi e Milly Carlucci con "Amici" e "Canzonissima"

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IPA Milly Carlucci e Maria De Filippi

Il sabato sera ormai da qualche settimana è il campo di battaglia che vede lo scontro aperto tra le due regine della tv, Maria De Filippi e Milly Carlucci. Su Canale5 è andato in onda un nuovo appuntamento del Serale di Amici, che ha visto protagonisti giovani cantanti e ballerini sfidarsi tra performance intense e commoventi.

A dare filo da torcere a Maria De Filippi c’era Milly Carlucci, in onda con Canzonissima su Rai1. Anche la quarta puntata dello show ha regalato grandi emozioni, vedendo trionfare Arisa con La Notte. Nel frattempo la guerra tra Rai e Mediaset continua a consumarsi con il confronto tra Stefano De Martino con Affari tuoi e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna, che settimana dopo settimana si trovano a guerreggiare per l’ultimo punto di share.

Sulle altre reti erano diverse le proposte del palinsesto televisivo: su Rai2 l’appuntamento era con gli episodi di Morgane – Detective geniale, per tutti gli appassionati del genere. Su Rai3 invece andava in onda La pelle del mondo – Intelligenza, programma di approfondimento con Stefano Mancuso e Lillo Petrolo. Rete4 proponeva il film Il ritorno di Don Camillo, mentre su Italia1 era in programma la commedia per famiglie Minions. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti di sabato 11 aprile? Ecco tutti i dati.

Dalle 10 in poi tutti i dati degli ascolti tv dell’11 aprile