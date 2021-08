Chi è Luisa Bertoldo, la compagna di Francesco Mandelli

editato in: da

Luisa Bertoldo – la compagna di Francesco Mandelli – è nata in provincia di Vicenza, precisamente a Lisiera, il 28 luglio del 1980. Da sempre appassionata di moda e design, ha studiato Pubbliche Relazioni a Gorizia, dove si è trasferita poco dopo la maturità. Ha lavorato sodo per ottenere grossi riconoscimenti nel settore della comunicazione.

Dopo l’Università degli Studi di Gorizia, la Bertoldo ha lavorato per qualche tempo a Vicenza, scegliendo di ritornare nella sua terra. Tuttavia, nel 2008, ha preferito prendere una decisione coraggiosa: trasferirsi a Milano, per iniziare una nuova vita e rincorrere i suoi sogni. Nonostante il grande attaccamento a Vicenza, ha voluto investire sul territorio milanese, soprattutto perché le pubbliche relazioni, in quegli anni, erano in piena espansione.

A Milano, Luisa ha aperto la sua agenzia di pubbliche relazioni, che oggi è una delle più importanti nel settore della moda. Alla fine, questa decisione l’ha portata a vincere sotto ogni punto di vista, dal momento in cui qui ha potuto affermarsi nel mondo lavorativo, ma non solo. Perché è proprio a Milano che ha conosciuto la persona che le ha rivoluzionato la vita.

L’incontro tra Luisa Bertoldo e Francesco Mandelli è avvenuto a una festa, e ben prima che lei si trasferisse ufficialmente nel capoluogo lombardo. L’amore tra i due è infatti arrivato dopo, con il tempo, quando hanno avuto modo di rivedersi nuovamente. La coppia vive insieme a Milano, anche se su di loro non si sa molto. Nonostante la fama di Mandelli, preferiscono tenersi ben lontani dalle luci dei riflettori e dal gossip.

Dal loro legame è nata Giovanna Italia Mandelli nel 2015. Mandelli ha spesso parlato del rapporto con la figlia, che l’ha reso felice, così come l’amore della sua vita, Luisa. Quest’ultima, oltretutto, ama preparare dei manicaretti sempre nuovi per la famiglia, insieme alla piccola Giovanna. Oltre alla cucina, è una grande appassionata di fotografia: sul suo profilo ufficiale Instagram, ama condividere i suoi scatti.

Francesco Mandelli, oltretutto, tornerà in prima serata su Italia 1 con il programma comico “Honolulu“: alla conduzione, lo vedremo al fianco di Fatima Trotta. Il debutto di Honolulu su Italia 1, prodotto da Colorado Film e 302 Original Content, vede tra i capi-progetto anche Chicco Sfondrini, ex autore di Amici di Maria De Filippi.