Luisa Ranieri e Isabella Ferrari al Bif&st: minimal contro mannish

Al Bif&st Luisa Ranieri e Isabella Ferrari interpretano il nero con due estetiche diverse tra minimal fluido e tailoring mannish

Getty Images Festa del Cinema di Roma: Luisa Ranieri è una vera diva, tutti gli outfit

Al Bif&st – Bari International Film Festival, Luisa Ranieri e Isabella Ferrari arrivano così: senza eccessi ma con una presenza assordante. Due attrici italiane che non hanno bisogno di dimostrare nulla, se non – ancora una volta – quanto la bellezza possa essere plurale. Due donne, due storie, due modi di abitare l’eleganza. E una cosa in comune: quella capacità rara di far sembrare tutto naturale.

Luisa Ranieri, il minimal che si traduce in eleganza pura

Luisa Ranieri entra in scena con un look che non chiede attenzione, ma la ottiene comunque. Un completo nero che gioca tutto su proporzioni e materia: camicia fluida, con una linea morbida che scivola sul corpo senza costringerlo. I bottoni lasciati appena aperti creano un equilibrio sottile tra rigore e sensualità, senza mai scivolare nell’ostentazione.

Il pantalone è ampio, costruito su una silhouette palazzo che allunga la figura e accompagna il movimento. La vita alta segna appena il punto vita, lasciando che il resto segua un’idea di eleganza rilassata, quasi domestica, ma assolutamente studiata. È quel tipo di costruzione che sembra semplice solo perché è perfetta.

Ai piedi, un paio di décolleté bianche a punta – scelta non banale – che spezzano il total black con un contrasto netto, pulito, quasi grafico. Un dettaglio che illumina l’intero look e lo rende immediatamente contemporaneo.

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Gli accessori sono ridotti al minimo: piccoli orecchini dorati, nessuna stratificazione, nessuna distrazione. Tutto è calibrato per lasciare spazio a lei, alla sua presenza. E infatti è lì che si concentra lo sguardo.

Luisa Ranieri incarna una bellezza mediterranea autentica, piena, luminosa. Non è solo una questione estetica: è un modo di stare. C’è una femminilità sicura, mai costruita, che passa attraverso lo sguardo, la postura, il modo in cui il corpo abita l’abito. Un’eleganza che non ha bisogno di essere dichiarata, perché è già tutta lì. È una donna e un’attrice di altissimo calibro, e questo si percepisce anche in un look così essenziale. Forse soprattutto in un look così essenziale.

Isabella Ferrari, il fascino mannish che sa di nostalgia

Dall’altra parte, Isabella Ferrari sceglie una strada diversa. E lo fa con quella coerenza stilistica che la rende riconoscibile da sempre. Il suo look ruota attorno a un completo mannish: blazer grigio gessato, taglio maschile, leggermente oversize, indossato sopra un dolcevita nero aderente. Un layering classico, quasi senza tempo, che richiama un immaginario anni ’90 ma con una pulizia contemporanea.

Il pantalone segue la stessa linea: ampio, fluido, con una caduta morbida che dialoga perfettamente con la struttura della giacca. Il nero qui non è mai piatto, ma costruito attraverso superfici diverse – opaco, leggermente lucido, tessuti che reagiscono alla luce in modo differente. A completare, una borsa nera in pelle morbida, portata con naturalezza, e accessori discreti. Nulla è gridato, tutto è sussurrato.

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Isabella Ferrari ha una bellezza diversa, più rarefatta, quasi nostalgica. Bionda, con uno sguardo languido che sembra raccontare sempre qualcosa in più, porta con sé un’idea di fascino che non segue le regole del tempo. È una di quelle presenze che evocano memoria, cinema, storie già vissute e ancora da raccontare.

Anche lei, attrice di una potenza incredibile, sceglie un’estetica che non rincorre la giovinezza, ma la attraversa. E lo fa con una naturalezza che spiazza. Il mannish, su di lei, non è un travestimento, ma un linguaggio. Un modo per sottrarre, per asciugare, per arrivare all’essenziale. E in questo essenziale, trovare una forma di eleganza profondamente personale.

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