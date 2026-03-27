Tecla Insolia, dal total denim al see through: il cambio d’abito al Bif&st stupisce

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Tecla Insolia al Bif&st

Tecla Insolia è davvero una stella, e lo si è visto anche al Bif&st: l’abbiamo conosciuta meglio solo nel ruolo di Modesta grazie alla trasposizione in serie tv del più noto romanzo-scandalo L’arte della gioia, con Valeria Golino dietro alla cinepresa, poco più di un anno fa, e di lì in poi nulla è stato più lo stesso, dal David di Donatello fino alla premiazione all’European Shooting Stars 2026 della Berlinale.

La prodigiosa ventiduenne, la più giovane in Italia ad aver ottenuto certi riconoscimenti, viene in realtà dalla musica: arrivò seconda a Sanremo Giovani nel 2020, ma nonostante questo è la recitazione a farle battere davvero il cuore.

Le sue parti il film come Familia, Amata, L’albero e Primavera le sono valse ben due David di Donatello, uno come Miglior Attrice Protagonista e l’altro come Miglior Attrice Emergente, una nomination come Miglior Attrice non Protagonista un Nastro d’Argento. Attualmente nelle sale con il nuovo film di animazione Disney “Jumpers”, dove presta la voce alla protagonista Meable, la sua presenza al Bari International Film&Tv Festival 2026 era dunque pressoché scontata. Ma il cambio d’abito non così tanto.

Tecla Insolia in double denim al Bari International Film&Tv Festival 2026

Come ogni anno accade al primo accenno di sole primaverile, il double denim è tornato a colorare di blu — jeans — il guardaroba di ognuna di noi, persino quello di Tecla Insolia.

La strepitosa attrice, a quanto pare, ha anche la stoffa della trendsetter e lo ha dimostrato ampiamente al Bif&st – International Film&Tv Festival 2026 di Bari.

Nella città pugliese per l’attesissimo incontro, nel pomeriggio della sesta giornata dell’evento, la si è vista sfoggiare un look total denim davvero impeccabile, ricercato ma comunque fresco e quindi perfetto per la sua giovane età.

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Eccola in foto con addosso una giacchina in lavaggio medio-chiaro strategicamente sbottonata, con dettaglio di ben quattro tasche sul davanti, abbinata a dei pantaloni a gamba dritta en pendant. Spunta appena dal capospalla cult della primavera una semplice t-shirt bianca, e lo stesso fanno delle ballerine nere stondate dall’orlo dei jeans.

Tecla Insolia stupisce al Bif&st: il look vedo-non vedo che non ti aspetti (0 forse sì)

Se il primo look tutto sommato ce lo aspettavamo in questo contesto, è stato il cambio d’abito di poco più tardi ad aver stupito: con un clamoroso effetto sorpresa, Tecla Insolia ha mostrato all’affezionatissimo pubblico l’altra parte di sé (quella drammatica, da red carpet) scegliendo per la sera un total black sofisticato e sensuale.

Dal denim da capo a piedi si è passati ad un’altra enorme tendenza di stagione, quella del see through: protagonista di questa seconda mise era uno slip dress midi, totalmente trasparente e contrassegnato da ricami neri e preziosi a contrasto, indossato sopra ad in paio di pantaloni dal taglio sartoriale, esattamente come passerelle comandano, dello stesso colore.

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A chiudere il tutto erano poi delle décolleté con tacco alto in pelle nera, dalla silhouette affusolata e a punta, che allungavano otticamente la figura. Due versioni di Tecla ben diverse, insomma, ma entrambe favolose e credibili.