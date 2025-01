Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Rokh e Conner Ives Spring/Summer 2025 runway

Gonna o pantaloni? Perché sforzarsi di scegliere se possono essere indossati entrambi, e contemporaneamente? Questa è la domanda con cui, con ogni probabilità, le menti più creative dell’universo haute couture si sono risposte prima di dare forma alle creazioni di natura ibrida che si stanno vedendo spopolare nel panorama streetstyle. Dopotutto si sa, gli opposti si attraggono o, quantomeno, questo è ciò che afferma quella antica legge attrattiva che tenta di motivare senza alcuna evidenza scientifica l’impulso di avvicinare ad ogni costo due estremi. E, proprio come in ambito sentimentale, che funzioni o meno è una vera scommessa. La realtà con cui fare i conti è come il duo gonna e pantaloni sia la strana coppia dello scenario moda attuale, prontissima a dividere le opinioni.

Con la dilagante libertà espressiva a regnare indisturbata, assecondare il naturale desiderio di cambiare e indossare qualcosa di diverso, a tratti atipico, non è solo comprensibile ma anche doveroso. In quanto mutazione estrema ed inevitabile del layering, indossare la controversa combo gonna e pantaloni costituisce un espediente di stile che non permette certo di passare inosservati, un tocco inaspettato da applicare a qualsivoglia mise appaia oramai fin troppo anonima.

Nelle ultime stagioni non è stato affatto raro veder fiorire in pedana tutta una serie di pezzi a dir poco originali: ogni elemento essenziale a delineare il guardaroba viene ora immaginato sotto una nuova luce – persino le sneakers possono diventare mules o stivali secondo Balenciaga – motivo per il quale vedere pantaloni e gonne fondersi in un unico capo non stupisce poi così tanto.

Indossare la gonna sopra ai pantaloni è cool: storia di una tendenza tutta anni Duemila

La contaminazione si è vista dapprima in passerella e subito poi per le strade. Ma siamo davvero certi che non vi sia altro? Dicono che la moda sia un pendolo, noto per la sua abitudine di oscillare avanti e indietro come un pendolo e nemmeno la divisiva tendenza in oggetto sembra voler costituire l’eccezione a smentire la regola: la gonna indossata sopra ai pantaloni appartiene – ancora una volta -all’immaginario odi et amo anni Duemila, lo dimostrano i look delle fashion icon del tempo e, probabilmente, anche quella schiera di vecchie foto appesa alle pareti di casa.

Basta riavvolgere il nastro per visualizzare nitidamente esemplari di Ashley Tisdale, Miley Cyrus, Anne Hathaway, Lindsay Lohan, Britney Spears e le gemelle Olsen indossare le loro minigonne costellate di paillettes sovrapposte a jeans a zampa e t-shirt logate.

Con la nostalgia a fare da motore d’avvio, quello che sino a poco fa era etichettato alla stregua di un vero crimine di stile è tornato in chiave genderless ad imperare, ma le regole sono tutte nuove.

L’odierna evoluzione include nella lista di indumenti stratificabili anche gli abiti, offrendo una versione più matura, indossabile e, diciamocelo, anche più chic della precedente.

La reinterpretazione approdata tra le tendenze moda 2025 si veste di nuova sofisticatezza condita di versatilità, come le collezioni contemporanee scorse in passerella hanno voluto dimostrare.

Oltre a Bottega Veneta , Fendi, Courrèges, Johanna Parv e Alaïa, brand che hanno presentato le proprie personalissime proposte di tale controverso stile sulle loro passerelle recenti, si è distinto The Row: il celebre marchio – poco casualmente di proprietà di Mary-Kate e Ashley Olsen – emblema di tutto ciò che è chic e minimalista, ha incluso nella collezione disegnata guardando alla Primavera 2025 un particolare completo composto da abito e pantaloni. La creazione, trasudante un’anima boho-chic da ogni fibra, si costituiva di larghi calzoni posti sotto ad abiti in pizzo, abbinati poi a maglione ed infradito.

Rokh e Hermès, dalla loro, hanno puntato su top lunghi dalle linee sartoriali, somiglianti ad abiti, appaiati a pantaloni svasati. Conner Ives e Paloma Wool hanno reso protagonista la gonna a palloncino sotto a top bandeau accostati a pantaloni sartoriali e, ancora, Junya Watanabe ne ha offerto un’apprezzabile alternativa futurista.

L’ascesa del trend non sarebbe inoltre stata possibile senza l’estro di Chopova Lowena, le cui riconoscibilissime gonne kilt hanno giocato un ruolo fondamentale nel richiamo della combinazione in oggetto. La caratterizzante attitudine alla sovrapposizione di pezzi unici e colorati del brand ha letteralmente spianato la strada all’unione dei due capi di natura opposta, sui defilé in ensemble dall’intenso retrogusto grunge.

Cosa aspettarsi, dunque, in fatto di fashion nei prossimi mesi se non una profusione di look composti da gonna e pantaloni? Una volta vinto il lecito scetticismo iniziale, il futuro della moda è all’insegna delle stratificazioni più creative. È ancora una volta il layering, infatti, la via da percorrere. Nonostante non sembri questa è da considerarsi senz’altro una delle arti più semplici di tale universo, e persino la più economica. Stratificare gli elementi a comporre il look è un escamotage infallibile per rinnovare la propria foggia nel vestire senza doversi necessariamente dare ad acquisti folli. La strategia è quella di ottimizzare ciò che già si possiede nel guardaroba. Come? Per scoprirlo non resta che proseguire nella lettura.

Come indossare nel modo giusto la combo gonna e pantaloni questo inverno: le fashion inspo

Come risoluzione al solito quesito “gonna o pantaloni?” ad inchiodare dinanzi all’armadio ogni fashion victim in preda alla più nera perplessità, d’ora in poi si aggiunge una terza opzione. D’ora in avanti, quando l’indecisione prenderà il sopravvento, moda comanda che si possano scegliere entrambi a cuor leggero.

Le possibilità per dar vita ad una combo esplosiva, nonché raffinata, sembrano essere davvero infinite ed adattabili inoltre a più e più contesti.

Puntare su di un tailleur con pantalone in un unico colore – con canotta o maglietta di cotone rigorosamente ton sur ton – è ad esempio una scelta classica, indossabile tanto in contesti lavorativi quanto per prendere parte ad eventi eleganti. Per conferire un’aria più fresca al tutto, però, sarà sufficiente appena sovrapporre a questo sempiterno ensemble una gonna pareo scelta nel medesimo colore. Questa aggiungerà alla mise una nota fluida e leggera, oltre che inattesa, pronta a donare movimento e rendere tutto molto più accattivante.

Un altro spunto per padroneggiare la tendenza è quello di optare, piuttosto, sui contrasti tra i colori e le texture. Per mettere a punto la perfetta sovrapposizione basterà sfilare dall’armadio la propria gonna plissettata del cuore, magari completa di orlo asimmetrico, e porla su di un paio di pantaloni larghi, avendo cura di mantenere due tinte diverse. Un soffice pullover e dei tacchi alti, infine, chiuderanno il look. Per tutte coloro che non possiedono grande esperienza in materia di mix di sfumature che siano armoniosi tra loro, una soluzione utile potrebbe essere quella di puntare su nuance simili, quali nero e grigio, oppure preferire gradazioni diverse dello stesso colore. Per chi ama osare, invece, creare nuove ed insolite combinazioni cromatiche sarà puro divertimento.

Quando si pensa ad un completo sartoriale tre pezzi si pensa immediatamente ad un coordinato composto da blazer, gilet e pantaloni. Eppure questo non sarebbe l’unico scenario possibile: la curiosa moda di stagione ama mescolare le carte in tavola, proponendo alternative del tutto inimmaginabili. A spiccare in passerella sono state ultimamente tutte quelle triadi formate da soprabito, gonna midi e pantaloni dello stesso materiale e della stessa nuance. Il compito di interrompere l’equilibrio può essere affidato a top a contrasto ed agli accessori, da selezionare in toni neutri o complementari a seconda del personale gusto. Il risultato? Insolito, sofisticato e più versatile di quanto non si pensi.

Sebbene non esistano delle regole ben precise a proposito di come indossare la gonna sopra i pantaloni, tra i modelli più semplici da gestire in questa modalità originale figurano la gonna midi – satinata, a tubino o a pieghe – e i pantaloni a sigaretta. L’unico e solo requisito fondamentale è che la prima sia ampia abbastanza da essere indossata senza problemi sui secondi. Tono su tono o a contrasto poco importa: largo spazio è concesso alla fantasia.

Le gonne corte, così come gli abiti, si prestano poi alla perfezione per essere infilati comodamente su un paio di leggings. Che si tratti del modello attualmente di punta dotato di staffe, dei classici fuseaux neri oppure di una versione più sportiva e tecnica, il terzetto promette comunque un risultato vincente.

Tra i pantaloni di tendenza questo inverno quelli ampi ed eleganti dal taglio maschile sono certo i prediletti. E si dà il caso che questi si prestino perfettamente ad essere accostati ad un abito, che sia esso semplice oppure chemisier. L’abbinamento di gusto classico è molto gettonato in passerella, ed il massimo della ricercatezza è raggiunto quando a comporlo sono due pezzi nella medesima tonalità.

Impossibile, infine, non citare la sintesi più trendy del 2025: sì, stiamo chiaramente invocando l’iconico denim on denim. Per portare a livello superiore la coppia gonna e pantaloni, si può pensare di sostituire alla prima un mini abito ed apporlo a dei jeans. Una scelta, questa, da genuina trendsetter specie se i pantaloni protagonisti sono a zampa d’elefante.